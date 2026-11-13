Jubel in Klagenfurt: KAC feiert Heimsieg gegen Innsbruck

Der EC-KAC besiegte am Freitagabend in der Heidi Horten-Arena den HC TIWAG Innsbruck. Im Duell mit den Haien behielten die Klagenfurter die Oberhand.

Am Freitagabend trafen der KAC und der HC TIWAG Innsbruck ab 19.15 Uhr in der Heidi Horten-Arena aufeinander. Bereits in der ersten Spielminute erzielte Travis St. Denis das 1:0 für die Klagenfurter, ehe Jan Drozg in der siebten Minute auf 2:0 erhöhte. Kurz vor der ersten Pause verkürzte Kevin Macierzynski für die Gäste zum 2:1-Drittelstand.

Hochspannung in Klagenfurt

Im zweiten Abschnitt baute Stürmer Daniel Obersteiner den Vorsprung für den KAC wieder auf zwei Treffer aus. In der 35. Minute folgte jedoch ein weiteres Tor für die Innsbrucker durch Justin Richards. Aber Obersteiner stellte im letzten Abschnitt wieder auf 4:2 zugunsten Rot-Weißen, gefolgt von einem weiteren Treffer durch Drozg. Damit war das Spiel entschieden. Die Rotjacken holten sich den verdienten Sieg.