21-Jähriger vor Halle in Feistritz im Rosental attackiert

Am Freitag eskalierte ein Streit vor einer Veranstaltungshalle in Feistritz im Rosental. Ein Mann wurde dabei verletzt.

Vor einer Veranstaltungshalle in Feistritz im Rosental kam es am Freitag zu einer Attacke auf einen 21-jährigen Mann aus Villach.

Vor einer Veranstaltungshalle in Feistritz im Rosental kam es am Freitag zu einer Attacke auf einen 21-jährigen Mann aus Villach.

Am Freitagabend kam es kurz nach 18 Uhr vor einer Veranstaltungshalle in der Gemeinde Feistritz im Rosental zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Ein 21-jähriger Mann aus Villach hielt sich zu diesem Zeitpunkt vor dem Gebäude auf, um eine Zigarette zu rauchen, als zwei Klagenfurter im Alter von 21 und 22 Jahren die Halle verließen.

Auseinandersetzung

Nach den bisherigen polizeilichen Befragungen entwickelte sich vor der Veranstaltungshalle zunächst eine kurze verbale Auseinandersetzung, die in der Folge eskalierte. „Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der 21-jährige Villacher von den Beiden zu Boden geschlagen und mit den Füßen getreten worden sein. Dabei wurde sein Handy und seine Armbanduhr beschädigt“, teilt die Landespolizeidirektion Kärnten mit.

Männer zeigten sich geständig

Im Anschluss an den Vorfall ergriffen die beiden Tatverdächtigen mit einem Pkw die Flucht in Richtung Klagenfurt. Im Rahmen einer rasch eingeleiteten Fahndung gelang es einer Streife des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt, das Fahrzeug auf der Rosentaler Straße anzuhalten, wo sich die beiden Männer zu dem Vorfall geständig zeigten. Das 21-jährige Opfer musste nach dem Angriff vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2026 um 08:58 Uhr aktualisiert