„Krisenstab gebildet“: Datenschutzvorfall trifft bekanntes Kärntner Hotel

Auf der Webseite des Werzers Hotel Resort Pörtschach werden Besucherinnen und Besucher derzeit über einen aktuellen Datenschutzvorfall informiert. Ausgangspunkt ist eine Sicherheitslücke beim Buchungsdienstleister vioma GmbH, über die sich Unbefugte am 2. November Zugriff auf das Verwaltungssystem CST7 verschafften und Reservierungsdaten abriefen.

Hotel aus Pörtschach betroffen

„Unser Haus gehört ebenso zu den von der Phishing-Attacke betroffenen Hotels“, bestätigt Hoteldirektor Roland Hirtenfelder gegenüber 5 Minuten. „Wir haben gestern Abend einen Krisenstab gebildet und arbeiten das alles ab. Wir wissen mittlerweile auch, dass andere Hotels betroffen sind“, setzt er fort. Nach dem aktuellen Untersuchungsstand umfassen die abgegriffenen Informationen persönliche Kontaktdaten wie Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer sowie spezifische Buchungsdetails, darunter Reservierungsnummern, Reisezeiträume, gebuchte Leistungen und den Buchungsbetrag. Kreditkartendaten blieben laut aktuellem Kenntnisstand unversehrt. Betroffen sind voraussichtlich Buchungen mit einer Anreise ab dem 1. November 2026; die genaue Anzahl der geschädigten Personen steht noch nicht fest.

©5 Minuten Roland Hirtenfelder erklärte gegenüber 5 Minuten, was passiert ist.

Falsche Check-in-Managerin

Durch die erbeuteten Informationen können besonders glaubwürdige Betrugsversuche starten, da sie über echte Reservierungsdetails verfügen. Tatsächlich liegen dem Hotel bereits Meldungen über verdächtige WhatsApp-Nachrichten vor. In einem bekannten Fall gibt sich eine Absenderin namens „Diana“ als „Check-in-Managerin“ aus, verlinkt auf einen gefälschten Support-Chat und fordert unter Androhung einer Frist von zwölf Stunden zur Verifizierung der Gästedaten auf.

Das sollte man jetzt beachten

Laut Angaben auf der Hotel-Homepage hat vioma die Sicherheitslücke noch am 2. November geschlossen, den technischen Fehler behoben und Strafanzeige erstattet. Das Resort rät seinen Gästen dringend, auf derartige Nachrichten nicht zu reagieren, keine Links anzuklicken und sich nicht durch Zeitdruck zu Zahlungen oder der Preisgabe von Passwörtern drängen zu lassen. Verdächtige Kontaktaufnahmen sollten per Screenshot gesichert, in WhatsApp blockiert und im Zweifel direkt über die offiziellen Kontaktdaten des Hotels überprüft werden.