Verletzt: Zuschauer (62) soll Perchten (33) in Ebenthal an Hörnern gezogen haben

Bei einem Perchtenlauf in Ebenthal zog ein 62-jähriger Zuschauer einen Darsteller an den Hörnern und verletzte ihn. Der 33-Jährige wurde ins Klinikum gebracht.

In Ebenthal im Bezirk Klagenfurt-Land ereignete sich am Freitagabend, dem 13. November, im Rahmen eines Perchtenlaufs ein Vorfall, bei dem ein Teilnehmer verletzt wurde. „Aus bislang unbekanntem Grund dürfte ein 62-jähriger Zuschauer einen Percht an den Hörnern gezogen haben. Dadurch wurde das Opfer, ein 33-jähriger Klagenfurter, verletzt“, teilt die Landespolizeidirektion Kärnten dazu mit. Im Anschluss an den Zwischenfall brachten andere Mitglieder seiner Perchtengruppe den Verletzten ins Klinikum Klagenfurt.

Ähnlicher Vorfall im Vorjahr

Bereits im vergangenen Jahr verzeichnete die Polizei in Ebenthal einen ähnlichen Vorfall, die sich fast auf den Tag genau ein Jahr zuvor ereignet hatte. Damals kam es am Freitag, dem 14. November 2025, während eines Krampuslaufs zu einem Angriff auf einen der Krampusse. Den damaligen Angaben der Landespolizeidirektion Kärnten zufolge „zog eine bisher unbekannte Täterschaft gegen 19.25 Uhr im Zuge eines Krampuslaufes in Ebenthal an den Hörnern eines Krampus und verletzte diesen dabei im Bereich des Nackens unbestimmten Grades“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2026 um 10:14 Uhr aktualisiert