War über 40 Jahre dabei: Kärntner Verein trauert um langjähriges Mitglied

Der Österreichische Kameradschaftsbund (ÖKB) in Pörtschach am Wörthersee befindet sich in tiefer Trauer um einen langjährigen Wegbegleiter.

Wie der Verein über seine Kanäle in den sozialen Medien mitteilte, verstarb Kamerad Otto Weihs am 9. November kurz vor Vollendung seines 89. Lebensjahres. Mit ihm verliert die Ortsgruppe im Bezirk Klagenfurt-Land geschätzte Persönlichkeit aus ihren Reihen.

Verabschiedung in einer Woche

In den sozialen Medien würdigte der Verband die jahrzehntelange Verbundenheit des Verstorbenen mit der Gemeinschaft. „Otto war seit dem Jahre 1985 Mitglied des ÖKB Pörtschach. Wir werden ihm ein stetes Andenken bewahren“, betonte der Verein in ihrem Nachruf auf den langjährigen Kameraden. Die Möglichkeit zur persönlichen Verabschiedung besteht am Freitag, dem 20. November, ab 9:30 Uhr in der Pfarrkirche Pörtschach am Wörthersee.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2026 um 12:02 Uhr aktualisiert