„Rotjacken“ wollen Siegesserie in Wien weiter ausbauen

Der EC-KAC gastiert am Sonntagabend auswärts bei den Vienna Capitals, wo er jeden seiner letzten sechs Auftritte erfolgreich gestalten konnte.

Die „Rotjacken“ wollen am morgigen Sonntag bei den Vienna Capitals ihre fast vierjährige Erfolgsserie in der Bundeshauptstadt verlängern. Spielbeginn in Kagran ist um 17.30 Uhr.

Starke Form trifft auf Powerplay-Flaute

Die Klagenfurter reisen trotz großer Personalsorgen mit breiter Brust an: Zuletzt feierte der EC-KAC drei Siege in Folge,darunter das 3:0 im Kärntner Derby gegen den EC VSV und das 5:2 gegen Innsbruck. Gegen die Tiroler überzeugten die Rotjacken mit 25 Torschüssen aus dem gefährlichen Slot – ein Plus von fast 130 Prozent gegenüber dem Saisonschnitt. Einziger Wermutstropfen bleibt das Überzahlspiel: Seit 30 Powerplays (54:01 Minuten) warten die Klagenfurter auf einen Treffer. Das letzte Überzahltor gelang am 16. Oktober ausgerechnet gegen die Vienna Capitals.

Wiener mussten bereits sechs Pleiten einstecken

Die im Sommer stark aufgerüsteten Vienna Capitals hinken den Erwartungen hinterher. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen die Black Wings Linz am Freitag kassierte das Team von Trainer Mike Stewart bereits sechs Pleiten am Stück. In der Tabelle liegt Wien nur auf Rang zehn und nach Punkteschnitt sogar außerhalb der Pre-Playoff-Plätze. Während die Capitals bei numerischer Gleichzahl nur halb so oft treffen wie der KAC (1,53 gegenüber 3,00 Tore pro Spiel), stockt zuletzt auch ihr anfangs starkes Powerplay (nur ein Tor in den letzten acht Partien).

Keine Entspannung im KAC-Lazarett

Personell bleibt die Lage beim Rekordmeister angespannt. Die Langzeitverletzten Sebastian Dahm, Nick Petersen, Jan Muršak, Matt Fraser und Fabian Hochegger fallen weiterhin aus. Auch ein Einsatz von Kapitän Thomas Hundertpfund (angeschlagen) gilt als unwahrscheinlich. Viele junge Spieler des Future Teams kehren zudem am Samstag in die AHL zurück, wo das Auswärtsspiel bei den Hockey Unterland Cavaliers ansteht.