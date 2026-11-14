Versunkenes Auto, eingestürztes Gebäude: So probt Klagenfurt für den Ernstfall

Die Klagenfurter Einsatzkräfte probten für den Ernstfall. Hier befanden sich die Einsatzkräfte auf der Suche nach einem versunkenen Auto.

Die Klagenfurter Einsatzkräfte probten für den Ernstfall. Hier befanden sich die Einsatzkräfte auf der Suche nach einem versunkenen Auto.

Kärntenweit findet an diesem Wochenende die größte Katastrophenschutzübung „Combined Success 2026“ statt, bei der insgesamt über 2.500 Einsatzkräfte, Behörden und Institutionen im Einsatz stehen. Anhand eines schweren Erdbeben-Szenarios werden verschiedene Notfälle durchgespielt. Auch die Landeshauptstadt Klagenfurt hat ihren behördlichen Krisenstab sowie zwei Leuchttürme und ein Notquartier hochgefahren.

Flugzeug-Bus-Kollision und großflächiger Stromausfall

In Klagenfurt wurden unter anderem ein Wasserrohrbruch, ein Riss im Faulturm der Kläranlage mit austretenden gefährlichen Gasen sowie ein eingestürztes Gebäude mit verschütteten und vermissten Personen in der Innenstadt durchgespielt. Zudem simulierten die Teams die Kollision eines Flugzeugs mit einem Bus bei der Landung sowie einen großflächigen Stromausfall in Welzenegg, von dem unter anderem ein Pflegeheim betroffen war.

Zwei Leuchttürme und ein Notquartier hochgefahren

Im Zuge der Übung aktivierte die Stadt Klagenfurt die beiden Leuchttürme in Welzenegg (Volksschule) und in der Feldkirchner Straße sowie ein Notquartier für bis zu 100 Personen. Solche Leuchttürme sind öffentliche Gebäude wie Schulen, Gemeindezentren oder Feuerwehrhäuser, die dir im Krisenfall als wichtige Anlaufstelle dienen. Dort findest du Ersthelfer, Polizei, ärztliche Hilfe sowie Möglichkeiten, um Notrufe abzusetzen und Informationen einzuholen. Im Leuchtturm Welzenegg wurde konkret die Ankunft einer fiktiven Reisegruppe geprobt, die Schlafplätze, Verpflegung und medizinische Versorgung brauchte. Insgesamt verfügt Klagenfurt über eine Kapazität von 1.200 Feldbetten.

©Berufsfeuerwehr Klagenfurt | Lichtbildstelle | Die Einsatzkräfte in Klagenfurt trainierten an diesem Wochenende für zahlreiche Extremfälle.

Über 350 Personen im Klagenfurter Rathaus und vor Ort im Einsatz

Der behördliche Krisenstab der Stadt arbeitete direkt im Rathaus. Dort kamen Vertreter von Polizei, Rettung, Berufsfeuerwehr, Freiwilligen Feuerwehren und Bundesheer mit Experten aus Magistratsabteilungen wie Straßenbau, Entsorgung, Vermessung und Kommunikation zusammen, um die Schadenslage zu bewerten und Entscheidungen für die Unglücksorte zu treffen. Insgesamt standen in der Landeshauptstadt über 350 Personen im Übungseinsatz.

Positive Bilanz von Bürgermeister und Krisenstabsleiter

Bürgermeister Christian Scheider besuchte gemeinsam mit Magistratsdirektorin Isabella Jandl und Krisenstabsleiter Alexander Lubas den Leuchtturm in der Volksschule Welzenegg. Scheider betont, dass die Stadt durch regelmäßiges Training und klare Abläufe zeige, wie rasch und effizient sie im Katastrophenfall handle. Man habe viel gelernt und werde diese Erkenntnisse in die Abläufe einfließen lassen. Auch Krisenstabsleiter Alexander Lubas zieht ein positives Resümee: Die Zusammenarbeit zwischen dem Krisenstab und den Einsatzorganisationen habe im Ernstfall sehr gut funktioniert, zugleich habe die Übung wichtige Aufschlüsse für Verbesserungen in bestimmten Bereichen geliefert.