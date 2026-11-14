Mehrere Gebäude im Rosental eingestürzt: Spektakuläre Szenen bei Großübung

Bei der großen Katastrophenschutzübung „Combined Success 2026“ liefen am heutigen Samstag auch mehrere spektakuläre Szenarien im Rosental.

Katastrophenschutzreferent Landeshauptmann Daniel Fellner und Gesundheitslandesrätin Beate Prettner besuchten die Einsatzorte gemeinsam mit Medienvertretern, Gästen aus Italien und Slowenien sowie Landesamtsdirektor Dieter Platzer. Zum Abschluss dankte Fellner rund 250 Übungsteilnehmenden vor der Feuerwehr Feistritz stellvertretend für alle Beteiligten.

Mauerdurchbruch und Hubschrauber-Einsatz im Rosental

Eine Besuchergruppe fuhr gemeinsam mit Medienvertretern zuerst nach Edling in der Gemeinde Ludmannsdorf, wo ein Hauseinsturz mit verschütteten Personen simuliert wurde. Anschließend ging es weiter nach Sala in der Gemeinde Feistritz im Rosental. Auch dort bargen und versorgten die Einsatzkräfte Personen nach einem Gebäudeeinsturz – dafür schafften sich die Teams über einen Mauerdurchbruch Zugang. Zudem standen Hubschrauber im Einsatz, ehe die Gruppe den Bezirkskrisenstab im Gemeindeamt Feistritz besuchte.

Psychische Belastung im Ernstfall

Vor der Feuerwehr Feistritz trafen die Landespolitiker auf Landtagspräsident Andreas Scherwitzl, Bezirkshauptmann Johannes Leitner sowie die Bürgermeister Anton Safron (Ludmannsdorf) und Wolfram Ogris (Feistritz im Rosental). Fellner zeigte sich vom Einsatz der Kräfte beeindruckt: „Als Landeshauptmann und für Kärnten bin ich stolz auf euch. Ihr seid alle sichtlich mit vollem Engagement und motivierter Freude dabei, ich auch.“ Gleichzeitig sprach der Landeshauptmann an, dass im echten Katastrophenfall oft auch Familie und Freunde der Helfenden betroffen sind und man lernen müsse, mit diesen Sorgen umzugehen. „Ihr alle habt aber das Herz an der richtigen Stelle, setzt euch für andere ein“, hob Fellner hervor.

©Landespressedienst/Just | Bei der großen Katastrophenschutzübung „Combined Success 2026“ liefen am heutigen Samstag auch mehrere spektakuläre Szenarien im Rosental.

3.000 Menschen trainieren für Kärntens Sicherheit

Landesrätin Beate Prettner verwies darauf, dass Kärnten durch Ereignisse der jüngeren Vergangenheit sehr katastrophenerfahren sei. „3.000 Menschen machen bei dieser Übung mit und setzen sich für die allgemeine Sicherheit ein. Wir sind alle gut aufeinander eingespielt“, betonte sie. Auch Landtagspräsident Andreas Scherwitzl zollte den Beteiligten Respekt: „Ich ziehe den Hut. Dass man das so gemacht hat, ist richtig und wichtig.“ Bezirkshauptmann Johannes Leitner hob zudem die reibungslose Zusammenarbeit und die gute Kommunikation mit den Gemeinden hervor.

Breites Aufgebot von Bundesheer bis Grubenrettung

Bereits vor der Fahrt ins Rosental fand beim Landesfeuerwehrverband die Pressekonferenz mit Katastrophenschutzbeauftragtem Christian Gamsler statt. Mit dabei waren zahlreiche Spitzenvertreter der Einsatzorganisationen – darunter Bundesheer, Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Samariterbund, Wasserrettung,Johanniter, Zivilschutzverband, Rettungshundebrigade, Grubenrettung, Kelag/Kärnten Netz sowie Delegationen aus Slowenien und Italien.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2026 um 17:38 Uhr aktualisiert