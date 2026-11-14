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/ ©knauderfotografie
Das Bild auf 5min.at zeigt Beate Jung-Dräbing, Walter Jakobitsch, Marlen Staudacher, Ludwig Schneider, Anja Staudacher.
Nach 2025 holt der LAC-Klagenfurt auch heuer den österreichischen Gehercup in die Lindwurmstadt.
Klagenfurt
14/11/2026
Sportgehen

Rekordjagd im Gehen: LAC-Klagenfurt dominiert österreichischen Cup

Nach dem Erfolg im Jahr 2025 holt der LAC-Klagenfurt auch heuer wieder den österreichischen Gehercup in die Lindwurmstadt.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)
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Nach 17 absolvierten Bewerben setzten sich die Klagenfurter mit 24,5 Punkten deutlich vor der Mannschaft der SVS Schwechat (16 Punkte) durch. Das siebenköpfige Aufgebot blickt damit auf eine äußerst erfolgreiche Saison zurück, teilt der Verein mit

Von der U20-WM in den USA bis zu österreichischen Rekorden

Für die herausragendsten Einzelleistungen im Klagenfurter Team sorgte Marlen Staudacher. Sie vertrat Österreich bei der U20-Weltmeisterschaft in Eugene (USA), verbesserte zwei österreichische Rekorde sowie sechs Landesrekorde und sicherte sich den Gesamtsieg im österreichischen Nachwuchsgehercup. Darüber hinaus holte sie zwei österreichische Nachwuchstitel und einen Vizestaatsmeistertitel nach Kärnten.

Zahlreiche Meistertitel und Bestmarken für die Masters-Athleten

Auch die erfahreneren Athlet des Vereins trugen maßgeblich zum Gesamtsieg bei:

  • Ulrike Striednig (W65): Sie stellte jeweils einen österreichischen und einen Kärntner Rekord auf und erkämpfte drei österreichische Meistertitel.
  • Anja Staudacher (W45): Sie glänzte mit sieben neuen Landesrekorden sowie einem österreichischen Titel.
  • Walter Jakobitsch (M75): Er feierte Siege bei zwei österreichischen Meisterschaften.
  • Ludwig Schneider (M60): Er sicherte sich ebenfalls einen österreichischen Meistertitel.
  • Beate Dräbing-Jung (W55): Sie jubelte über einen österreichischen Vizemeistertitel.

Die LACler in der Cupwertung:

1. Platz U20 Marlen Staudacher
1. Platz Teamwertung
4. Platz AK Ulrike Striednig
5. Platz AK Anja Staudacher
6. Platz AK Walter Jakobitsch
11. Platz AK Ludwig Schneider
16. Platz AK Franz Pajantschitsch
20. Platz AK Beate Jung-Dräbing

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