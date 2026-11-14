Zum 60. Geburtstag: Bürgermeister ehrt Südpark-Chef Heinz Achatz

Für sein langjähriges wirtschaftliches Wirken in der Landeshauptstadt Klagenfurt und anlässlich seines 60. Geburtstages überreichte Bürgermeister Christian Scheider dem Südpark-Centermanager Heinz Achatz am heutigen Samstag die Urkunde für „Dank und Anerkennung“.

23 Jahre laufende Modernisierung

Seit mehr als zwei Jahrzehnten – genau genommen seit 23 Jahren – leitet Heinz Achatz das Klagenfurter Einkaufszentrum „Südpark“. Unter seiner Verantwortung wurde das Center fortlaufend erneuert und an veränderte Kundenwünsche angepasst, heißt es in einer Aussendung der StadtKommunikation Klagenfurt. Umfangreiche Umbauten verliehen dem Haus ein moderneres Gesicht: Neu gestaltete Gänge, ein zeitgemäßes Leitsystem, zusätzliche Rolltreppen sowie großzügige Glaselemente für mehr Tageslicht verbesserten das Erscheinungsbild und die Aufenthaltsqualität spürbar.

Neue Marken, Gastronomie und Branchenmix

Neben der baulichen Infrastruktur trieb Achatz auch die wirtschaftliche Weiterentwicklung voran. Dazu zählten die Anpassung bestehender Geschäftsflächen, die Gewinnung neuer Shoppartner sowie die Ansiedlung großer Marken und Frequenzbringer. Ergänzt durch attraktive Gastronomieangebote und moderne Handelskonzepte blieb das Einkaufszentrum unter seiner Führung stetig in Bewegung.

Besondere Überraschung zum 60. Geburtstag

Bürgermeister Christian Scheider würdigte den Jubilar sowohl für dessen unternehmerischen Erfolg als auch zum runden Geburtstag: „Der Südpark ist heute weit mehr als ein Einkaufszentrum. Er ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, ein Arbeitgeber, ein Treffpunkt und ein fixer Bestandteil des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens unserer Landeshauptstadt.“ Als besondere Überraschung verlieh Scheider ihm die „Dank und Anerkennung“-Urkunde – die höchste Auszeichnung,die das Stadtoberhaupt vergeben kann. „23 Jahre Verantwortung für ein großes Einkaufszentrum bedeuten 23 Jahre Einsatz, Verlässlichkeit, Weitblick und tägliche Arbeit mit Menschen. Dafür möchte ich dir heute im Namen der Landeshauptstadt Klagenfurt sehr herzlich danken“, betonte der Bürgermeister.