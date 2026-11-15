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Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt die Polizei bei einem Krampuslauf.
Die Polizei berichtet über die Vorfälle.
Klagenfurt
15/11/2026
Polizeimeldung

Zwei Verletzte nach Vorfällen bei Krampusdisco in Grafenstein

Zu zwei Polizeieinsätzen ist es am frühen Sonntagmorgen rund um eine sogenannte Krampusdisco in der Gemeinde Grafenstein gekommen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)
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Bereits gegen 1:40 Uhr wurde der Polizei ein Vorfall auf dem Parkplatz vor der Veranstaltung gemeldet. „Bei dieser wurde ein 19-Jähriger von einem bislang Unbekannten niedergeschlagen und musste in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden“, schildern die Beamten.

Mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Rund vierzig Minuten später, gegen 2:20 Uhr, kam es während der Veranstaltung zu einem Streit zwischen zwei alkoholisierten Männern. Den Angaben zufolge soll ein 28-Jähriger aus Klagenfurt einem 27-Jährigen aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. „Der 27-Jährige musste in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden“, berichtet die Polizei abschließend.

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