Zwei Verletzte nach Vorfällen bei Krampusdisco in Grafenstein

Zu zwei Polizeieinsätzen ist es am frühen Sonntagmorgen rund um eine sogenannte Krampusdisco in der Gemeinde Grafenstein gekommen.

Bereits gegen 1:40 Uhr wurde der Polizei ein Vorfall auf dem Parkplatz vor der Veranstaltung gemeldet. „Bei dieser wurde ein 19-Jähriger von einem bislang Unbekannten niedergeschlagen und musste in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden“, schildern die Beamten.

Mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Rund vierzig Minuten später, gegen 2:20 Uhr, kam es während der Veranstaltung zu einem Streit zwischen zwei alkoholisierten Männern. Den Angaben zufolge soll ein 28-Jähriger aus Klagenfurt einem 27-Jährigen aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. „Der 27-Jährige musste in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden“, berichtet die Polizei abschließend.