In Waidmannsdorf: Unbekannte stahlen Schmuck und Bargeld aus Einfamilienhaus

In den frühen Abendstunden des Samstags, dem 14. November, kam es im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf zu einem Einbruch.

Zwischen 16:22 und 19:35 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu einem Einfamilienhaus, indem sie die Terrassentür aufbrach. Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchwühlt.

Schadenshöhe noch unklar

Wie die Polizei mitteilte, erbeuteten die Unbekannten Bargeld sowie Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.