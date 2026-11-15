19-Jähriger erfasst zwei Fußgängerinnen auf Gehsteig in Klagenfurt

In der Nacht auf Sonntag kam es auf der Villacher Straße in Klagenfurt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer von der Fahrbahn abkam und zwei Frauen auf dem Gehsteig erfasste. Drei Personen wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag, dem 15. November, gegen 0:24 Uhr. Ein 19-jähriger Klagenfurter war mit seinem Pkw auf der Villacher Straße stadtauswärts unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. „Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte am dortigen Gehsteig mit zwei stadteinwärts gehenden Fußgängerinnen im Alter von 24 und 61, beide aus Klagenfurt“, berichtet die Polizei.

Drei Personen verletzt

Durch den Zusammenstoß erlitt die 24-jährige Fußgängerin Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Die 61-jährige Begleiterin kam mit leichten Verletzungen davon. Auch der 19-jährige Pkw-Lenker wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und ebenfalls in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Seine Beifahrerin überstand den Unfall unverletzt. Ein beim Fahrer durchgeführter Alkotest ergab ein negatives Ergebnis.