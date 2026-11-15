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/ ©Egon Rutter
Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Veranstaltung.
Reinhard Eberhard eröffnete mit einer brandneuen Eventreihe für alle Kärntnerinnen und Kärntner den Fasching.
Klagenfurt
15/11/2026
Bilderserie

Fotogalerie: Reinhard Eberhard läutete den Fasching in Klagenfurt ein

Pünktlich am 11.11. um 16.16 Uhr fiel am Gutshof Egger der Startschuss für die närrische Zeit. Wir haben die besten Bilder für dich zusammengefasst.

von Egon Rutter
1 Minute Lesezeit(137 Wörter)
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Reinhard Eberhard eröffnete mit einer brandneuen Eventreihe für alle Kärntnerinnen und Kärntner den Fasching – und das gleich mit einem gelungenen Auftakt. Bei kostenlosen Getränken wurde gemeinsam angestoßen, ehe der Bieranstich für beste Stimmung sorgte.

Die besten Bilder zum Event

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Zahlreiche Gäste vor Ort

Für den besonderen, fast schon himmlischen Moment des Faschingsbeginns sorgte Dompfarrer Peter Allmaier, der dem Bieranstich seinen kirchlichen Segen erteilte. Damit war eines klar: Der Fasching hatte begonnen – und am Gutshof Egger wurde ausgelassen gefeiert und auf eine närrische Zeit angestoßen! Mit dabei: Bürgermeister Christian Scheider, Gemeinderat Andreas Skorianz, Pensionisten Vertreter Manfred Mertel, die Musiker Richard Klammer und Stefan Gfrerer, Richter Willi Schasche, Sportlegende Helmut König sowie Manager Wolfgang König.

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