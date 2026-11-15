Zwei öffentlich zugängliche Defibrillatoren für Pörtschach beschlossen

In Pörtschach werden zwei rund um die Uhr öffentlich zugängliche Defibrillatoren angeschafft. Der Gemeindevorstand hat die Installation beim Gemeindeamt und beim Promenadenbad nun beschlossen.

In Pörtschach werden künftig zwei rund um die Uhr öffentlich zugängliche Defibrillatoren zur Verfügung stehen. Ein entsprechender Beschluss zur Anschaffung der Geräte wurde im Gemeindevorstand gefasst. Als Standorte für die Installation sind das Gemeindeamt sowie das Promenadenbad vorgesehen.

Nach mehreren Vorschlägen

Damit wird ein Vorhaben umgesetzt, für das sich FPÖ-Gemeindevorstand Florian Pacher über mehrere Jahre hinweg eingesetzt hat. Nachdem ein Antrag zum Ankauf von zwei Defibrillatoren im Juni 2025 im Gemeinderat noch keine Mehrheit gefunden hatte, erfolgte nun die Zustimmung im Gemeindevorstand. „Gemeinsam mit meiner Fraktion habe ich mehrere konkrete Vorschläge eingebracht“, erklärte Pacher zu den vorangegangenen Initiativen.

„Dann zählt jede Sekunde“

Für ihn schließen die neuen Geräte eine bisherige Lücke in der Gemeinde. „In unseren Nachbargemeinden gibt es bereits rund um die Uhr öffentlich zugängliche Defibrillatoren. In Pörtschach war das bislang nicht der Fall, aber nun zieht die Gemeinde endlich nach“, so Pacher. Mit den Geräten soll die Notfallversorgung im Ort weiter gestärkt werden. „Ein solcher Defi ist eine wichtige Ergänzung der bestehenden Rettungsstrukturen und kann im Ernstfall Leben retten. Denn dann zählt jede Sekunde“, erklärte Pacher und fügte hinzu: „Wir erwarten uns nun eine schnelle Umsetzung dieser wichtigen Sicherheitsmaßnahme“.