Licht an am Neuen Platz: Klagenfurt startet in die Vorweihnachtszeit

Bis zum 24. Dezember laden dort rund 50 Fieranten, Aussteller und Gastronomiestände sowie ein Bühnenprogramm von Kindergärten und Schulen zum Verweilen ein. Bei der Eröffnung bedankte sich Fellner bei den Standbetreibern für das stimmungsvolle Ambiente und die kulinarische Vielfalt: „Wenn man in der Früh in die Arbeit fährt und es noch dunkel ist oder wenn es beim nach Hause Fahren schon wieder dunkel ist, dann ist es einfach schön, wenn man die Lichter des Adventmarktes und der geschmückten Straßen sieht. Gerade in den Wochen vor Weihnachten soll man sich Zeit nehmen für das Wichtigste: Für Freunde, Freundinnen, Gespräche, ein bisschen Spaß in einer wunderbaren entschleunigten Atmosphäre“.

Angepasste Kernöffnungszeiten

Wirtschaftlich und touristisch haben die Kärntner Adventmärkte großes Gewicht, da die Kärnten Werbung aufgrund der Besucherzahlen einen Grundumsatz von mehr als 30 Millionen Euro kalkuliert. Laut Adolf Kulterer vom Tourismusverband zieht die Veranstaltung Besucher aus dem gesamten Alpen-Adria-Raum an, wobei der Austausch mit der Steiermark durch die Koralmbahn und die nun geringere Distanz zwischen Klagenfurt und Graz zusätzlich gefördert wird. Auf Wunsch von Gästen und Ausstellern gelten heuer angepasste Kernöffnungszeiten von täglich 11 bis 20 Uhr, während die Gastronomie bis 23 Uhr geöffnet bleibt. Am Heiligen Abend schließt der Markt bereits um 14 Uhr.