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Pörtschach am Wörther See
15/11/2026
Besten Bilder

Fotogalerie: Das war das Lehrlingsdinner im Parkhotel Pörtschach

Bilderserie: Das Lehrlingsdinner hatte sich mittlerweile zu einem echten Fixpunkt in der Ausbildung der Parkhotel-Pörtschach-Lehrlinge entwickelt.

von Egon Rutter
1 Minute Lesezeit(141 Wörter)
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Das Lehrlingsdinner hatte sich mittlerweile zu einem echten Fixpunkt in der Ausbildung der Parkhotel-Pörtschach-Lehrlinge entwickelt. Dass sich die intensive Ausbildungsarbeit immer wieder bezahlt machte, hatten die jungen Nachwuchstalente bereits mehrfach eindrucksvoll bewiesen – bei Berufswettbewerben mischten sie regelmäßig erfolgreich mit.

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Lehrlinge zeigten, was sie können

Unter dem diesjährigen Motto „One Night in the West“ wurde dann geschniegelt, serviert, gekocht und kreativ gezaubert. Die Talente bewiesen dabei nicht nur ihr Können und ihre Freude am Beruf, sondern auch jede Menge Kreativität und Teamgeist. Für die Gäste – darunter Familienangehörige, Freunde und Ausbilder – hieß es zurücklehnen, genießen und mächtig stolz sein. Denn was die Lehrlinge des Parkhotels bereits gelernt hatten, konnte sich wahrlich sehen – und vor allem schmecken – lassen.

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