30 Jahre Süßes für den Klagenfurter Christkindlmarkt: Tatjana Malle geehrt

Seit drei Jahrzehnten gehört Tatjana Malle mit ihren Süßwaren fest zum Bild des Klagenfurter Christkindlmarkts. Anlässlich dieses 30-jährigen Jubiläums wurde die Schaustellerin nun bei der Eröffnung des Marktes offiziell ausgezeichnet: In Vertretung von Bürgermeister Christian Scheider überreichte Vizebürgermeister Patrick Jonke der langjährigen Fierantin die „Dank und Anerkennung“-Urkunde.

Seit 1996 dabei

Für Besucherinnen und Besucher ist Malle, die seit dem Start ihrer Selbstständigkeit im Jahr 1996 ununterbrochen jedes Jahr mit einem Stand vertreten ist, längst eine fixe Größe – untrennbar verbunden mit dem Duft nach Kokoskuppeln und Zuckerwatte. Ihre Wurzeln liegen in einer traditionsreichen Schaustellerfamilie, wodurch sie von klein auf mit dem Alltag auf Volksfesten, Kirchtagen und Märkten vertraut war. Unter ihren Geschwistern war sie die Einzige, die diesen Berufsweg wählte, um das Erbe der Familie als Marktfierantin weiterzutragen.

Fortsetzung ist gesichert

Wie wichtig ihr langjähriges Engagement für die Veranstaltung ist, betonte der Vizebürgermeister bei der Übergabe der Auszeichnung: „Mit ihrem traditionellen Süßwarenangebot und ihrer langjährigen Präsenz trägt sie seit vielen Jahren zum typischen Erscheinungsbild und zur Vielfalt des Marktes bei. Der Christkindlmarkt lebt von Persönlichkeiten wie ihr“, würdigte Jonke die Jubilarin. Dass die Geschichte auf den Märkten auch in den kommenden Jahren weitergeschrieben wird, ist bereits gesichert: Mit ihren beiden Söhnen Erwin und Robert steht die nächste Generation schon in den Startlöchern, um den Schaustellerbetrieb der Familie in Zukunft fortzuführen.