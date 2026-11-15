Toll: Das war das Genuss-Wochenende im Südpark

Zwei Tage lang stand im Südpark alles im Zeichen regionaler Schmankerl und edler Tropfen: Am Freitag und Samstag brachten acht steirische Winzer sowie Kärntner Produzenten die Genusswelten beider Bundesländer zusammen.

Südpark-Manager Heinz Achatz stieß mit den steirischen Winzern auf zwei gelungene Genuss-Tage im Südpark Klagenfurt an.

Südpark-Manager Heinz Achatz stieß mit den steirischen Winzern auf zwei gelungene Genuss-Tage im Südpark Klagenfurt an.

Ganz im Zeichen der neuen Nähe seit der Inbetriebnahme der Koralmbahn im Dezember 2025 wurde im Südpark Klagenfurt am 13. und 14. November 2026 fleißig verkostet. Unter dem Motto „Steiermark trifft Kärnten“ rückten die beiden Nachbarbundesländer kulinarisch noch enger zusammen.

Acht Top-Winzer und heimische Schmankerl

Das Herzstück der zweitägigen Genuss-Veranstaltung bildeten acht ausgewählte steirische Winzer, die ihre besten Tropfen präsentierten und direkt mit den Besuchern ins Gespräch kamen:

Weingut Kodolitsch

Weingut Riegelnegg

Weingut Bernd Stelzl am Hirritschberg

Weingut Hofmann

Weinbau Menhart

Weingut Hirschmugl

Weingut Dietrich vlg. Tischler

Weingut Karl Melcher

©Südpark Gemeinsam mit Südpark-Manager Heinz Achatz präsentierten die Winzer im Klagenfurter Einkaufszentrum ihre edlen Tropfen.

Doch nicht nur Weinliebhaber kamen voll auf ihre Kosten:

Für eine genussvolle Verbindung beider Regionen sorgten auch steirisches Kürbiskernöl der Labugger Kürbiskernölpresse KG, Käsespezialitäten der Kärntner Milch sowie regionale Spezialitäten von Familie Fischer, Hirter Bier, Der Teigkeller und dem Bauernstand Schaschel.