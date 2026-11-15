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/ ©Südpark
Bild auf 5min.at zeigt den Südpark Klagenfurt
Südpark-Manager Heinz Achatz stieß mit den steirischen Winzern auf zwei gelungene Genuss-Tage im Südpark Klagenfurt an.
Klagenfurt
15/11/2026
Winzer & Co.
#goodnews

Toll: Das war das Genuss-Wochenende im Südpark

Zwei Tage lang stand im Südpark alles im Zeichen regionaler Schmankerl und edler Tropfen: Am Freitag und Samstag brachten acht steirische Winzer sowie Kärntner Produzenten die Genusswelten beider Bundesländer zusammen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(155 Wörter)
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Ganz im Zeichen der neuen Nähe seit der Inbetriebnahme der Koralmbahn im Dezember 2025 wurde im Südpark Klagenfurt am 13. und 14. November 2026 fleißig verkostet. Unter dem Motto „Steiermark trifft Kärnten“ rückten die beiden Nachbarbundesländer kulinarisch noch enger zusammen.

Acht Top-Winzer und heimische Schmankerl

Das Herzstück der zweitägigen Genuss-Veranstaltung bildeten acht ausgewählte steirische Winzer, die ihre besten Tropfen präsentierten und direkt mit den Besuchern ins Gespräch kamen:

  • Weingut Kodolitsch
  • Weingut Riegelnegg
  • Weingut Bernd Stelzl am Hirritschberg
  • Weingut Hofmann
  • Weinbau Menhart
  • Weingut Hirschmugl
  • Weingut Dietrich vlg. Tischler
  • Weingut Karl Melcher
Bild auf 5min.at zeigt den Südpark Klagenfurt
©Südpark
Gemeinsam mit Südpark-Manager Heinz Achatz präsentierten die Winzer im Klagenfurter Einkaufszentrum ihre edlen Tropfen.

Doch nicht nur Weinliebhaber kamen voll auf ihre Kosten:

Für eine genussvolle Verbindung beider Regionen sorgten auch steirisches Kürbiskernöl der Labugger Kürbiskernölpresse KG, Käsespezialitäten der Kärntner Milch sowie regionale Spezialitäten von Familie Fischer, Hirter Bier, Der Teigkeller und dem Bauernstand Schaschel.

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