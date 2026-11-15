Erdbebenszenario: Einsatzkräfte übten Gebäudeeinsturz in Feistritz im Rosental

Im Rahmen der landesweiten Katastrophenschutzübung „Combined Success 2026“, die vom 13. bis 15. November in Kärnten abgehalten wurde, fand auch ein Einsatztraining in Feistritz im Rosental statt.

Das angenommene Szenario basierte auf einem schweren Erdbeben im Raum Rosental – angelehnt an das Beben in Friaul vor 50 Jahren. Vom 13. bis 14. November probten zahlreiche Feuerwehren aus dem Bezirk Klagenfurt-Land gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie weiteren Einsatzorganisationen und Behörden die Bewältigung einer großflächigen Schadenslage über Gemeindegrenzen hinweg.

©BM Thomas Holzer, BI Florian Scherwitzl und LM Raphael Zauschek ÖA-Team BFKdo Klagenfurt-Land und FF Krumpendorf

Haus drohte einzustürzen

Ein Schwerpunkt lag auf einem angenommenen Gebäudeeinsturz in der Salastraße in Feistritz im Rosental. Durch das Erdbeben war dort ein Wohnhaus schwer beschädigt worden und teilweise eingestürzt, zudem war ein Pkw gegen die Hausfassade geprallt. Da im Inneren des Gebäudes mehrere Personen vermisst wurden und die regulären Eingänge blockiert waren, mussten die Feuerwehren Unterbergen, Kappel/Drau, Weizelsdorf und Feistritz/Rosental über einen Mauerdurchbruch in das Haus gelangen.

Gebäude mit Pölzungen abgesichert

Für das weitere Vorgehen innerhalb des beschädigten Objekts waren umfangreiche Sicherungsmaßnahmen erforderlich. „Bevor die Trupps weiter vordringen konnten, mussten instabile Decken und Wände im Gebäude mit Pölzungen abgesichert werden. Schritt für Schritt arbeiteten sich die Einsatzkräfte so durch das Haus vor, durchsuchten die Räume und brachten die vermissten Personen ins Freie“, hielt die Feuerwehr in ihrem Bericht fest. Die medizinische Versorgung der geretteten Verletzten übernahm im Anschluss der Samariterbund.