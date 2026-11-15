Kärntner Musikwelt trauert: Komponist Karl Safaric verstorben

Große Trauer um Karl Safaric: Der Komponist ist im 83. Lebensjahr verstorben. Mit über 1.000 Werken prägte er die heimische Blasmusik über Jahrzehnte.

Der Kärntner Blasmusikverband gab am heutigen Sonntag den Tod von Karl Safaric bekannt. Der bekannte Komponist und Arrangeur starb im 83. Lebensjahr. Kulturreferentin LHStv.in Gaby Schaunig (SPÖ) reagiert auf die traurige Nachricht: „Die Kärntner Musikszene trauert um einen außergewöhnlichen Komponisten und Arrangeur. Mit seinen Werken hinterlässt er ein musikalisches Vermächtnis, das weit über seinen Tod Bestand haben wird. Dafür gebührt ihm meine Hochachtung – mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden.“

Mehr als 1.000 Werke für Kärntner Musiklandschaft

Seit dem Jahr 1972 schuf Safaric über 1.000 Kompositionen und Arrangements. Seine unverwechselbare Handschrift findet sich in Stücken für Blasorchester, Volksmusik und Big Band. Besonders bekannt sind seine Märsche wie „Mons Carantanus“ und „Vivat Carinthia“, die zum festen Repertoire vieler Kapellen gehören.

Musikalisches Erbe bleibt auf Festen lebendig

Für die heimische Kulturlandschaft bedeutet der Abschied einen großen Einschnitt. „Mit Karl Safaric verliert Kärnten einen herausragenden Komponisten und eine prägende Persönlichkeit unserer Musiklandschaft“, betont Schaunig. Seine Stücke seien aus dem musikalischen Leben des Landes nicht wegzudenken und würden auch in Zukunft bei Konzerten und Festen die Menschen miteinander verbinden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.11.2026 um 14:22 Uhr aktualisiert