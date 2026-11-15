61 Jahre Partnerschaft: Italienische Volkstanzgruppe in Klagenfurt

Seit 61 Jahren sind Klagenfurt und Görz Partnerstädte: Bei der Familien- und Brauchtumsmesse reiste eine 47-köpfige Delegation aus Italien in die Kärntner Landeshauptstadt.

Im Rahmen der heurigen Familien- und Brauchtumsmesse begrüßte Vizebürgermeister Patrick Jonke als zuständiger Städtepartnerschaftsreferent besonderen Besuch aus dem Nachbarland. Gemeinsam mit Stadtrat Maurizio Negro reiste eine 47-köpfige Delegation aus der italienischen Partnerstadt Gorizia (Görz) nach Klagenfurt am Wörthersee.

Italienische Volkstänze auf der Klagenfurter Messe

Als Höhepunkt des Besuchs stand die Gruppe „Danzerini di Lucinico“ rund 20 Minuten lang auf der Bühne. Mit ihren traditionellen Tänzen zeigten die Gäste das lebendige Brauchtum ihrer Heimatstadt und sorgten für internationalen Austausch mitten auf der Messe, heißt es in einer Aussendung der StadtKommunikation Klagenfurt.

Verbindung besteht seit 61 Jahren

Die Verbindung zwischen Klagenfurt und Görz besteht mittlerweile seit 61 Jahren, nachdem erst im Vorjahr das 60-jährige Jubiläum gefeiert wurde. Fast genauso lange pflegen beide Städte einen engen Austausch in der Volkskultur. Wesentlich mit aufgebaut hat diese Beziehung die Klagenfurter Volkstanzgruppe Edelweiß, die über Jahrzehnte hinweg den Kontakt zwischen den Vereinen und Städten festigte, heißt es weiter.

Gelebte Nachbarschaft über Grenzen hinweg

„Unsere Städtepartnerschaft mit Görz zeigt eindrucksvoll, wie wertvoll persönliche Begegnungen und der kulturelle Austausch über Ländergrenzen hinweg sind. Besonders erfreulich ist, dass diese Freundschaft seit Jahrzehnten von engagierten Menschen und Vereinen mit Leben erfüllt wird. Solche Begegnungen stärken nicht nur die Verbundenheit unserer beiden Städte, sondern tragen auch wesentlich zur europäischen Verständigung bei“, betonte Vizebürgermeister Patrick Jonke.