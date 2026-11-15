Nach Aus für bekannte Klagenfurter Pizzeria: Wiedereröffnung geplant

Die geschlossene, bekannte Pizzeria „da Pietro“ in der St. Veiter Straße hat einen neuen Besitzer. Der erfahrene Wirt soll nun bereits das Comeback planen.

Seit letzter Woche hat die bekannte Pizzeria „da Pietro“ in der St. Veiter Straße einen neuen Eigentümer. Dabei handelt es sich um einen bekannten Namen: Franz Huditz, der unter anderem den Felsenkeller und den Villacher Brauhof betreibt, soll das Gebäude erworben haben.

Eröffnung nächstes Jahr im Mai geplant

„Die Wiederöffnung ist für nächsten Mai geplant“, sagte Huditz in einem Bericht der „Kleinen Zeitung“. Es sollen insgesamt zwischen 300.000 und 400.000 Euro in die Sanierung der Immobilie fließen. Die Seele des Hauses soll dabei bewahrt werden, da die Stammgäste genau dieses besondere Flair so geschätzt haben. Aus diesem Grund soll sich auch am Namen des Betriebs nichts ändern.

Pizza, Pasta und eventuell auch Steaks

Kulinarisch setzt man künftig auf altbekannte Stärken aus Italien. Zusätzlich überlegt man derzeit, das Angebot um hochwertige Steaks zu erweitern. Im Gastraum werden wie gewohnt rund 75 Personen Platz finden. Ob die 45 Plätze auf der Terrasse ebenfalls wieder bespielt werden dürfen, wird aktuell noch mit den Behörden der Stadt abgestimmt. Geöffnet sein wird das Lokal künftig von Montag bis Samstag zwischen 11.30 und 22 Uhr – inklusive durchgehend warmer Küche. Für den Betrieb werden laut Bericht rund zehn Arbeitskräfte gesucht.

Was bisher geschah

Jahrzehntelang galt das Haus in der St. Veiter Straße als bekannte Adresse für Pizza, Pasta und Co., ehe im Juli 2025 aufgrund einer Insolvenz die Türen geschlossen wurden – 5 Minuten berichtete. Im November folgte schließlich die gerichtliche Anordnung zur Versteigerung der Liegenschaft. Neben der Gastronomiefläche im Erdgeschoss umfasst das Objekt auch drei darüberliegende Wohnungen. Diese sollen ebenfalls auf Vordermann gebracht, um sie künftig entweder an das eigene Personal zu vergeben oder regulär zu vermieten, heißt es abschließend.