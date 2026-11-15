Neues Zuhause gesucht: Falco und Nanu warten im TiKo Klagenfurt

Im TierschutzKompetenzzentrum Kärnten (TiKo) in der Klagenfurter Judendorfer Straße hoffen auch in dieser Woche wieder zwei Vierbeiner auf ihre zweite Chance. Obwohl Falco und Nanu unterschiedliche Ansprüche an ihr künftiges Umfeld stellen, haben beide denselben Wunsch: endlich bei verlässlichen Menschen anzukommen.

Sensibler Senior Falco

Der kastrierte Mischlingsrüde Falco ist rund elf Jahre alt. Nach einer schweren Vergangenheit fällt es dem sensiblen und freundlichen Hund noch schwer, sofort Vertrauen zu fassen. Deshalb sucht er verständnisvolle Menschen, die ihm mit viel Geduld, Liebe und Ruhe zeigen, dass er sicher ist. Für Falco wünscht sich das TiKo ein ruhiges, stabiles Zuhause, in dem man viel Zeit für ihn hat und ihn möglichst nicht lange alleine lässt.

©TiKo Der kastrierte Mischlingsrüde Falco ist rund elf Jahre alt.

Arbeitsfreudige Hündin Nanu

Ganz andere Anforderungen stellt die etwa sieben Jahre alte Malinois-Hündin Nanu. Sie gilt als intelligent, selbstbewusst und arbeitsfreudig – und möchte sowohl körperlich als auch geistig gefordert werden. Nanu sucht hundeerfahrene Menschen, die ihr mit liebevoller Konsequenz Sicherheit geben und Freude daran haben, gemeinsam mit ihr zu arbeiten. Ideal für sie ist ein ruhiges Zuhause ohne Kinder und Katzen, in dem sie eine starke Bezugsperson und sinnvolle Aufgaben findet.

©TiKo Nanu gilt als intelligent, selbstbewusst und arbeitsfreudig – und möchte sowohl körperlich als auch geistig gefordert werden.