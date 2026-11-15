Neues Zuhause gesucht: Falco und Nanu warten im TiKo Klagenfurt
Während Mischlingsrüde Falco nach einer schweren Vergangenheit vor allem Ruhe und Geborgenheit braucht, sucht Malinois-Hündin Nanu aktive Menschen für gemeinsame Abenteuer.
Im TierschutzKompetenzzentrum Kärnten (TiKo) in der Klagenfurter Judendorfer Straße hoffen auch in dieser Woche wieder zwei Vierbeiner auf ihre zweite Chance. Obwohl Falco und Nanu unterschiedliche Ansprüche an ihr künftiges Umfeld stellen, haben beide denselben Wunsch: endlich bei verlässlichen Menschen anzukommen.
Sensibler Senior Falco
Der kastrierte Mischlingsrüde Falco ist rund elf Jahre alt. Nach einer schweren Vergangenheit fällt es dem sensiblen und freundlichen Hund noch schwer, sofort Vertrauen zu fassen. Deshalb sucht er verständnisvolle Menschen, die ihm mit viel Geduld, Liebe und Ruhe zeigen, dass er sicher ist. Für Falco wünscht sich das TiKo ein ruhiges, stabiles Zuhause, in dem man viel Zeit für ihn hat und ihn möglichst nicht lange alleine lässt.
Arbeitsfreudige Hündin Nanu
Ganz andere Anforderungen stellt die etwa sieben Jahre alte Malinois-Hündin Nanu. Sie gilt als intelligent, selbstbewusst und arbeitsfreudig – und möchte sowohl körperlich als auch geistig gefordert werden. Nanu sucht hundeerfahrene Menschen, die ihr mit liebevoller Konsequenz Sicherheit geben und Freude daran haben, gemeinsam mit ihr zu arbeiten. Ideal für sie ist ein ruhiges Zuhause ohne Kinder und Katzen, in dem sie eine starke Bezugsperson und sinnvolle Aufgaben findet.
Kontakt für Interessierte
Wer Falco oder Nanu kennenlernen möchte, kann sich direkt an das TierschutzKompetenzzentrum Kärnten (Judendorfer Straße 46, 9020 Klagenfurt am Wörthersee) wenden. Telefonisch ist das Team unter 0463 / 435410 erreichbar, weitere Informationen gibt es online auf der Website.