Auswärtscoup in der Hauptstadt: „Rotjacken“ fahren Sieg gegen Capitals ein

Der EC-KAC gastierte heute bei den Vienna Capitals. Die Partie in der Bundeshauptstadt startete um 17.30 Uhr.

Vor großer Kulisse legten die Klagenfurter den Grundstein für die drei Punkte bereits in den ersten beiden Dritteln.

Drozg, St. Denis und Schwinger treffen

Die Rotjacken erwischten einen starken Start, als Jan Drozg schon in der vierten Spielminute zum 1:0 einnetzte. Zwar glich Konstantin Komarek für die Hausherren noch aus (17.), doch Travis St. Denis stellte kurz vor der ersten Sirene wieder auf 2:1 für die Kärntner (20.). Im Mittelabschnitt legte Simeon Schwinger das 3:1 nach (32.), ehe Scott Kosmachuk im Schlussdrittel noch einmal auf 2:3 verkürzte (47.) und für eine spannende Schlussphase sorgte – die KAC-Defensive brachte den Vorsprung aber souverän über die Zeit.

Vierter Sieg am Stück trotz Ausfällen

Für den Tabellenvierten war es bereits der vierte volle Erfolg in Serie – und das,obwohl mit Dahm, Petersen, Muršak und Hundertpfund gleich mehrere Stammkräfte fehlten. Gleichzeitig glückte den Rotjacken damit die perfekte Revanche für die knappe 2:3-Heimniederlage gegen die Wiener im Oktober.