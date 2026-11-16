Frühgeborene in Kärnten: Kliniken verraten, worauf es ankommt

Am 17. November ist Weltfrühgeborenentag. Aus diesem Anlass informieren die Neonatologien der Kliniken in Klagenfurt und Villach über die hohen medizinischen und menschlichen Anforderungen bei der Versorgung von Frühchen.

Rund acht bis neun Prozent aller Neugeborenen erblicken vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche das Licht der Welt. Für Mütter und Väter bedeutet das oft eine unerwartete Ausnahmesituation. „Diese Frühgeborenen benötigen besondere medizinische Aufmerksamkeit, intensive Pflege und eine Betreuung, die exakt auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist“, erklären Prim. Univ.-Prof. Dr. Robert Birnbacher vom Klinikum Villach und Prim. PD Dr. Jörg Jahnel vom Klinikum Klagenfurt.

Frühgeburten in Kärnten

In den KABEG-Kliniken arbeiten Geburtshilfe und Neonatologie sowie spezialisierte Pflegekräften, therapeutische Berufsgruppen und weiteren Fachdisziplinen dafür Hand in Hand. Diese Kooperation startet bereits vor einer drohenden Frühgeburt. Nach der Entbindung steht oft die intensivmedizinische Überwachung von Atmung, Herzfrequenz, Körpertemperatur und Ernährung im Fokus. Auch die Pflege der empfindlichen Haut sowie die motorische und sensorische Förderung sind zentral.

Wärme und Geborgenheit für die Kleinsten

Doch moderne Medizin ist nicht alles: „Neben den körperlichen Bedürfnissen müssen auch die emotionalen Bedürfnisse der Kinder und ihrer Familien berücksichtigt werden“, betont Birnbacher. Wärme, Geborgenheit und früher Kontakt sind essenziell. „Die aktive Einbindung der Eltern und auch der Geschwisterkinder trägt dazu bei, die familiäre Bindung zu stärken“, ergänzt Jahnel. Mütter und Väter werden angeleitet, schrittweise Verantwortung zu übernehmen. Für die Teams in Klagenfurt und Villach ist klar: Die erfolgreiche Versorgung der Kleinsten gelingt nur als Gemeinschaftsleistung, bei der die Eltern unverzichtbare Partner sind.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2026 um 07:16 Uhr aktualisiert