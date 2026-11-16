Demo in Klagenfurt: Tierschützer steigen auf die Barrikaden

Am Mittwoch, dem 18. November 2026, versammeln sich Tierschützer des Verein gegen Tierfabriken (VGT) zwischen 10 und 12 Uhr vor dem Amt der Kärntner Landesregierung zu einer Protestaktion. Hintergrund ist die aktuelle Rechtslage beim Fischotter: Seit dem 1. November ist der zeitlich begrenzte Schutz für Muttertiere und trächtige Weibchen wieder aufgehoben – 5 Minuten berichtete. Laut Verordnung dürfen in Kärnten pro Jahr bis zu 55 Exemplare getötet werden. Tierschützer üben scharfe Kritik an der Regelung und warnen davor, dass dadurch auch Jungtiere sterben könnten.

Tierschützer fordern sofortiges Aus der Conibearfallen

Kritik gibt es auch an den Fangmethoden. Besonders umstritten sind sogenannte Conibear-Fallen, die unter Wasser aufgestellt werden und die Tiere beim Auslösen töten sollen. Kärnten wurde aufgefordert, die entsprechende Verordnung zu ändern oder zurückzunehmen. Auf Anfrage von 5 Minuten bei der für die Verordnung zuständigen Abteilung des Jagdreferenten Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) wurde bestätigt, dass diese Fallen noch immer aufgestellt werden: „Zumindest bis Dezember noch. Für das nächste Jahr ist eine Änderung im Jagdgesetz vorgesehen, geplant ist dann, die Conibearfalle nicht mehr einzusetzen.“