NEOS präsentieren Wahl-Programm für Klagenfurt

NEOS-Spitzenkandidat Janos Juvan sieht in Klagenfurt aktuell eine deutliche Wechselstimmung in der Bevölkerung. „Immer mehr Klagenfurterinnen und Klagenfurter wollen Veränderung. Da baut sich gerade ein echtes Momentum auf“, erklärte er vor Medienvertretern. Den großen Andrang bei einem Abend mit Klubobmann Yannick Shetty im Lendhafencafé, an dem über 100 Interessierte teilnahmen, wertet Juvan als klares Indiz dafür.

Schwerpunkte des NEOS-Wahlprogramms

Inhaltlich rückt der Spitzenkandidat bessere Rahmenbedingungen für Familien in den Fokus. Konkret fordert er eine Modernisierung sämtlicher Pflichtschulen und Kindergärten sowie garantierte Betreuungsplätze. Beim Wohnen pochen die NEOS auf ein neues, generationsübergreifendes Wohnviertel auf dem Messeareal. Parallel dazu sollen in jedem Stadtteil Familienquartiere entstehen.

„Job-Deal“

Für mehr berufliche Perspektiven verfolgt Juvan das Ziel, 1.000 neue Jobs in der Privatwirtschaft nach Klagenfurt zu holen. Ein neues Standort-Service soll Betriebe vom ersten Schritt an begleiten. Im Rahmen eines „Job-Deals“ sollen die zusätzlichen Einnahmen aus der Kommunalsteuer zu gleichen Teilen in Infrastruktur, Bildung und Wirtschaftsförderung investiert werden. Abschließend zeigte sich Juvan optimistisch: „Bringen wir Klagenfurt gemeinsam wieder nach vorn.“