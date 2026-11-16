U21-Europameisterschaft 2029: Klagenfurt bringt Wörthersee Stadion ins Spiel 

Nachdem der Standort Rapid für die UEFA U21-Europameisterschaft 2029 abgesagt hat, ergreift Klagenfurt die Chance. Sportreferentin Constance Mochar bringt das Wörthersee Stadion ins Spiel.

Die aktuellen Entwicklungen rund um die geplante Austragung der UEFA U21-Europameisterschaft 2029 in Österreich sowie die Absage des Standorts Rapid nimmt Sportstadträtin Constance Mochar zum Anlass, das Klagenfurter Wörthersee Stadion als idealen Austragungsort einzubringen.

Klagenfurt als Austragungsort der U21-EM?

Mit einem Schreiben an ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold macht sich Mochar für die EM in Klagenfurt stark: „Das Wörthersee Stadion wurde speziell für internationale Großereignisse dieser Kategorie errichtet und bietet optimale infrastrukturelle Voraussetzungen. Als Austragungsstadt der UEFA EURO 2008, einiger UEFA Campions-League-Spiele und Länderspielen des ÖFB hat sich Klagenfurt mit dem EM-Stadion für Sportereignisse dieser Größenordnung bestens bewiesen.“

Wörthersee Stadion ins Spiel gebracht

Auch die gute Lage wird hervorgehoben: „Neben dem direkten Autobahnanschluss und dem Flughafen ist die Stadt durch die Koralmbahn auch von Wien sowie der Steiermark aus schnell und bestens angebunden. Dies garantiert eine reibungslose Anreise sowie ein riesiges Einzugsgebiet für Fans, Teams und Medienvertreter aus dem In- und Ausland“, so vonseiten der StadtKommunikation weiter. Stadträtin Mochar ersucht ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold in ihrem Schreiben, „Klagenfurt und das Wörthersee Stadion bei den weiteren Planungen für die U21-Europameisterschaft 2029 in Betracht zu ziehen.“