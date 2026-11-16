Beim Abbiegen: Autofahrer (54) nach Crash mit LKW verletzt

Im Bezirk Klagenfurt-Land hat es heute auf der Packer Straße (B70) gekracht. Ein Autofahrer erlitt Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach einer Kollision mit einem LKW musste heute ein Autofahrer ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach einer Kollision mit einem LKW musste heute ein Autofahrer ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 54-Jähriger fuhr am heutigen Montag, dem 16. November 2026, gegen 14.50 Uhr mit seinem Auto auf der B70 (Packer Straße) aus Richtung Klagenfurt kommend. Bei Wabelsdorf wollte er nach links in die Senatorenstraße abbiegen. Zur selben Zeit war ein 69-Jähriger mit seinem LKW auf der B70 in der Gegenrichtung unterwegs.

54-Jähriger ins UKH Klagenfurt gebracht

Im Kreuzungsbereich krachten die beiden Fahrzeuge aus bisher unbekannter Ursache zusammen, teilt die Polizei mit. Der 54-jährige Autofahrer zog sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen zu. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung und brachte den Mann anschließend in das UKH Klagenfurt.