Sozialpädagogisches Zentrum wird neugestaltet: Werkstätten, Kita-Plätze und Co.

Mit dem heutigen Spatenstich starteten die Bauarbeiten für die Sanierung und Neugestaltung des Sozialpädagogischen Zentrums (SPZ) in Klagenfurt. LHStv.in Gaby Schaunig und Landesrätin Beate Prettner griffen gemeinsam mit SPZ-Leiter Anton Präprost und dem stellvertretenden KABEG-Vorstand Manfred Ferch zum Spaten. Das Land Kärnten investiert rund 28,5 Millionen Euro in das Bauvorhaben, das vom Landesimmobilienmanagement (LIM) umgesetzt wird. Bis Herbst 2028 soll alles fertig sein.

Altes Haupthaus wird saniert

Herzstück des Projekts ist das derzeit leerstehende Haupthaus aus dem Jahr 1901, das saniert und im Erdgeschoss durch kleinere Zubauten ergänzt wird. Für die Einrichtungen der Chancengleichheit entstehen dort neue Werkstätten, Schulungs- und Verwaltungsräume sowie eine Tagesbetreuungsstätte, teilt das Land heute in einer Aussendung mit. Im ersten Obergeschoss ist eine Clusterwohnung für Menschen mit und ohne Behinderungen vorgesehen. Drei Trainingswohnungen im zweiten Stock sollen den Bewohnern helfen, alltägliche Routinen zu erlernen. „Wir schaffen hier nicht nur zeitgemäße Räumlichkeiten, sondern vor allem Möglichkeiten für mehr Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe“, betont Schaunig.

KABEG bündelt Kinderbetreuung für rund 200 Kinder

Ein weiterer großer Teil des Umbaus betrifft die elementarpädagogischen Einrichtungen der KABEG, die bisher auf mehrere Standorte verteilt waren. Künftig kommen elf Gruppen – fünf Kita- und sechs Kindergartengruppen für rund 200 Kinder – gemeinsam im Südwestflügel des Gebäudes unter. Dafür entstehen neue Gruppen-, Bewegungs- und Ruheräume. Gesundheitsreferentin Prettner verweist auf die Bedeutung für Beschäftigte im Gesundheitswesen: Verlässliche Rahmenbedingungen erleichtern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und ermöglichen einen besser planbaren Wiedereinstieg nach der Karenz. Auch für die KABEG als Betreiberin bringt die Bündelung laut Vorstand Ferch Vorteile, da Ressourcen gemeinsam genutzt und qualifizierte Mitarbeiter langfristig gehalten werden können.