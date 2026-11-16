Premiere am St. Veiter Ring: BKS Bank wurde zur „House Bank“

Am vergangenen Freitag verwandelte sich das Foyer der BKS Bank zur Party-Location. Nach dem Umbau der Passage stehen künftig rund 300 Quadratmeter samt dem neuen Veranstaltungsraum „The Cube“ für Events bereit.

Am vergangenen Freitag wurde die BKS Bank am St. Veiter Ring in Klagenfurt im wahrsten Sinne des Wortes zur „House Bank“: Im Foyer der Zentrale fand das erste Clubbing statt, bei dem „readyforhouse“ für die musikalische Begleitung sorgte.

Rund 300 Quadratmeter neue Eventfläche

Künftig sollen in der Bankzentrale noch mehr Veranstaltungen möglich sein. Die Passage der BKS Bank wurde gerade umgebaut und bietet ab sofort rund 300 Quadratmeter Fläche, die für Events genutzt werden können. Ein Teil dieser neuen Fläche ist „The Cube“ in der Mitte der Passage. Der Veranstaltungsraum bietet Platz für bis zu 40 Personen und kann bei Bedarf auch separat angemietet werden. In Kombination mit dem Restaurant Oscar, das für das Catering gebucht werden kann, lassen sich vor Ort künftig sowohl kleine, exklusive Formate als auch größere Events umsetzen.