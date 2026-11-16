Die Justiz-Causa rund um die Stadtwerke Klagenfurt (STW) sorgt für Aufsehen. Die Staatsanwaltschaft hat gegen die beiden STW-Vorstände, sowie einen leitenden Angestellten einen Strafantrag eingebracht. Dazu meldet sich nun Stadtrat Julian Geier mit deutlichen Worten.

Geier: „Ist eine neue Dimension“

In einer aktuellen Stellungnahme kritisiert Geier die anhaltenden Turbulenzen in der Landeshauptstadt scharf und verlangt Aufklärung: „Die Stadt Klagenfurt versinkt immer mehr im Chaos. Eine Affäre jagt die nächste. Dass nun auch gegen beide Stadtwerke-Vorstände ein Strafantrag wegen des Vorwurfs der Beweismittelfälschung vorliegt, ist eine neue Dimension. Selbstverständlich gilt die Unschuldsvermutung.“ Es müsse nun restlos geklärt werden, was bei den umstrittenen Vertriebsverträgen tatsächlich vorgefallen sei und welche finanziellen sowie juristischen Gefahren daraus für das städtische Unternehmen und Klagenfurt selbst entstehen. Um fundierte Beschlüsse fassen zu können, verlangt Geier eine rasche und umfassende Unterrichtung des gesamten Stadtsenats.

©JVP Klagenfurt/KK Stadtrat Julian Geier fordert in der Causa rund um die Stadtwerke volle Transparenz.

Das soll sich zugetragen haben

Hintergrund der aktuellen Causa ist ein Strafantrag vom 4. November, in dem die Anklagebehörde den Beschuldigten die mutmaßliche Fälschung eines Beweismittels vorwirft. Ins Rollen kam die Affäre durch einen Rechtsstreit vor dem Landesverwaltungsgericht: Ein Energievertrieb aus der Steiermark hatte beanstandet, dass die STW eine Kooperation mit der Wiener PR Beteiligungsholding ohne das gesetzlich vorgeschriebene Ausschreibungsverfahren vergeben hätten. Im Vorfeld des Gerichtsverfahrens soll der mitangeklagte STW-Mitarbeiter versucht haben, die rechtliche Position des Unternehmens nachträglich abzusichern, das berichtete die „Kleine Zeitung“. Laut den vorliegenden Informationen soll er den längst unterschriebenen Vertrag mit der Wiener Firma abgeändert und deren Führung vergeblich zu überzeugen versucht haben, das ursprüngliche Dokument durch diese modifizierte, rückdatierte Version auszutauschen.

Aktuell keine Auskünfte seitens der STW

Laut der „Kleinen Zeitung“ verweigert die STW selbst mit Verweis auf das laufende Verfahren jegliche Auskunft, obwohl in der mehr als 20-jährigen Geschichte des Betriebs noch nie ein Vorstand vor Gericht musste. Sowohl Aufsichtsratschef Johann Neuner als auch Bürgermeister Christian Scheider (FSP) gaben an, die Details erst prüfen zu wollen, bevor weitere Schritte im Aufsichtsrat oder der Stadtpolitik gesetzt werden. Den Beschuldigten würde im Falle einer Verurteilung eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe im Ausmaß von bis zu 720 Tagessätzen drohen. Zusätzlich beantragte die Anklagebehörde eine Verbandsgeldbuße gegen die STW-Tochter Energie Klagenfurt, die bis zu 1,65 Millionen Euro ausmachen könnte. Für alle genannten Personen gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2026 um 22:10 Uhr aktualisiert