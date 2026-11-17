Aufgrund der aktuellen Entwicklungen und der Anklageerhebung gegen die Vorstände der Stadtwerke Klagenfurt AG (STW) zieht Eigentümervertreter und Bürgermeister Christian Scheider unmittelbare Konsequenzen.

Um für vollständige Transparenz zu sorgen und die weiteren Schritte abzuklären, wird in den kommenden Tagen eine Sonder-Stadtsenatssitzung einberufen.

Um für vollständige Transparenz zu sorgen und die weiteren Schritte abzuklären, wird in den kommenden Tagen eine Sonder-Stadtsenatssitzung einberufen.

Die Justiz-Causa rund um die Stadtwerke Klagenfurt (STW) sorgt für Aufsehen. Die Staatsanwaltschaft hat gegen die beiden STW-Vorstände, sowie einen leitenden Angestellten einen Strafantrag eingebracht.

Sonder-Stadtsenatssitzung

Um für vollständige Transparenz zu sorgen und die weiteren Schritte abzuklären, wird in den kommenden Tagen eine Sonder-Stadtsenatssitzung einberufen. „Angesichts der aktuellen Ereignisse rund um die Anklage gegen die Vorstände der Stadtwerke Klagenfurt müssen wir uns dringend ein umfassendes Bild über die Lage verschaffen. Hier gilt es, konsequent durchzugreifen und volle Aufklärung einzufordern“, betont Bürgermeister Christian Scheider.

Maßnahmen

Über diese Maßnahme hat der Bürgermeister die Mitglieder des Stadtsenates bereits im Rahmen der heutigen regulären Sitzung informiert. Um alle relevanten Perspektiven und Fakten direkt auf den Tisch zu legen, werden neben den Mitgliedern des Stadtsenates auch der Vorstand, der Aufsichtsrat sowie der Betriebsrat der Stadtwerke Klagenfurt AG zu dieser Sondersitzung geladen.