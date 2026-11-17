Erst kürzlich soll es in Klagenfurt zu einem Vorfall mit einem weißen Van gekommen sein. Eine Mutter appelliert diesbezüglich zur Vorsicht.

„Es ist gerade passiert und auch bei der Polizei gemeldet“, schrieb eine Leserin am Freitagabend an die Redaktion von 5 Minuten. Im Mittelpunkt der Schilderung steht ihr 13-jähriger Sohn, der gemeinsam mit einem Freund nach einer Feuerwehrübung in Klagenfurt auf dem Heimweg gewesen sein soll.

Weißer Van

Laut Angaben der Mutter soll sich die Situation gegen 16.45 Uhr zugetragen haben. Als die beiden Jugendlichen von der Feuerwehrwache zu Fuß nach Hause gingen, beobachteten sie laut der Leserin, wie auf Höhe einer Supermarktfiliale “ ein weißer Van stehen blieb und die zwei Jungs auf Englisch ansprach, dass sie ins Auto steigen sollen. Die Jungs haben natürlich nein gesagt“, schildert sie. Zudem gab sie an, dass die unbekannte Person im Fahrzeug zunächst weiter darauf beharrt haben soll, dass die beiden einsteigen.

Polizei ist informiert

Die Jugendlichen reagierten den Schilderungen zufolge umgehend, forderten den Unbekannten lautstark auf, wegzufahren, und drohten damit, die Polizei zu verständigen. „Die Jungs sind Richtung Feuerwache zurückgelaufen und der Van fuhr dann weg. Der Van hatte keine Nummertafeln drauf. Die Polizei ist informiert worden“, so die Leserin abschließend. Trotz des Schocks möchte sie nun andere Eltern in der Umgebung für das Thema sensibilisieren. Auf Anfrage von 5 Minuten gibt Pressesprecherin der Polizei Lisa Sandrieser bekannt, dass zu dem Vorfall eine Anzeige vorliegt.