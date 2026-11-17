Für Gußnig ist der Wechsel eine bewusste Entscheidung für einen politischen Neustart in der Landeshauptstadt. Michael Gußnig ist Unternehmer, bisheriger FSP-Klubobmann und Betreiber des Atlantis Fitness- und Yogaclubs und seit Jahren in der Klagenfurter Kommunalpolitik engagiert. Als Gemeinderat und Obmann des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen kennt er die wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen der Landeshauptstadt aus erster Hand.

Gußnig zieht Schlussstrich

Nach Jahren an der Seite von Bürgermeister Christian Scheider zieht Gußnig nun einen Schlussstrich. Er verlässt die FSP und schließt sich dem Team von ÖVP-Bürgermeisterkandidat Julian Geier an. Gußnig: „Klagenfurt braucht einen Neustart statt Stillstand.“ „Ich habe lange genug aus nächster Nähe erlebt, wie in Klagenfurt Politik gemacht wird. Zu viel Streit, zu viele Blockaden und zu wenig Ergebnisse. Die Stadt steht finanziell mit dem Rücken zur Wand. Da kann man nicht einfach weitermachen wie bisher. Ich will nicht länger zusehen, sondern mithelfen, dass sich endlich etwas ändert.“ Besonders die dramatische Finanzlage der Landeshauptstadt ist für Gußnig ausschlaggebend. Nach rund 400 Tagen in der Zwölftelregelung, einem Finanzloch von 18,6 Millionen Euro und ungesicherten Projekten im Umfang von rund 150 Millionen Euro brauche es einen grundlegenden Kurswechsel.

„Ich gehe für Julian Geier“

Gußnig: „Ich gehe nicht gegen jemanden. Ich gehe für Julian Geier.“ „Ich bin Unternehmer und gewohnt, Verantwortung zu übernehmen und Probleme zu lösen. […]“ Geier: „Michael Gußnig ist ein Mann, der anpackt statt nur zu reden.“ Für Julian Geier ist der Wechsel ein starkes Signal für den Wunsch nach Veränderung in Klagenfurt. „Michael Gußnig kennt die Stadtpolitik, die Sorgen der Unternehmer und vor allem die dramatische Finanzlage unserer Stadt. Er weiß, wo es brennt, und ist einer, der Verantwortung übernimmt. Ich freue mich, dass er künftig Teil unseres Teams ist. Klagenfurt braucht jetzt Menschen, die etwas können und etwas bewegen wollen.“ Mit dem Wechsel Gußnigs gewinnt das Team rund um Julian Geier einen erfahrenen Kommunalpolitiker und Unternehmer. Gleichzeitig zeigt die Entscheidung, dass die Bewegung für einen politischen Neustart in Klagenfurt zunehmend Unterstützung erhält.