Die Oberflächenbeläge am Pfarrplatz und im näheren Umfeld der Stadtpfarrkirche befinden sich in einem schlechten Zustand.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit und zur Erfüllung der gesetzlichen Erhaltungspflicht besteht laut Straßenbaureferentin Stadträtin Sandra Wassermann, akuter Handlungsbedarf. Der Pfarrplatz liegt historisch und städtebaulich an einer zentralen Stelle der Innenstadt. Aus Sicht der Stadtplanung ist eine Neugestaltung daher von großem öffentlichem Interesse. Ein Antrag auf Umsetzung wurde zuletzt im Jahr 2025 in den Stadtsenat eingebracht, aufgrund der budgetären Lage jedoch nicht beschlossen.

Rund 1,2 Millionen Euro

Um einen Umbau auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten und in Anbetracht gestiegener Baukosten realisieren zu können, wurde von den beteiligten Fachabteilungen das Planunsgebiet redimensioniert und auf den akut sanierungsbedürftigen Bereich südlich der Kirche beschränkt. Die Gesamtkosten für das aktuelle Projekt „Pfarrplatz SÜD“ belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro. Davon sind 600.000 Euro Fördergelder von „Klima Aktiv“.

Informationsveranstaltung im Jänner

Zur Information aller Anrainer und umliegenden Unternehmen wird es laut Straßenbaureferentin Stadträtin Sandra Wassermann, am 11. Jänner um 17 Uhr eine Informationsveranstaltung im Pfarrsaal St. Egid geben. Der gemeinsame Antrag von Stadtplanungsreferent Vizebürgermeister Ronald Rabitsch und Straßenbaureferentin Stadträtin Sandra Wassermann wurde im Stadtsenat einstimmig beschlossen.