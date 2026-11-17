Auf der Halbinsel Maria Wörth lädt vom 21. November bis 20. Dezember 2026 der Romantische Kirchenadvent zum Verweilen ein. Besucher erwarten Konzerte, Brauchtum, Alpakawanderungen sowie ein buntes Kinderprogramm.

Auf der bekannten Halbinsel mit ihren zwei Kirchen öffnet vom 21. November bis 20. Dezember 2026 wieder der Romantische Kirchenadvent. An den Ständen werden Geschenkideen, Dekorationen, Christbaumschmuck und kleine Köstlichkeiten angeboten. Zum Aufwärmen steht der winterlich gestaltete Seekiosk „Flaschenpost“ bereit.

Feierliche Eröffnung

Die feierliche Eröffnung steigt am Samstag, dem 21. November 2026, um 16 Uhr direkt bei der Schiffsanlegestelle. Für die musikalische Umrahmung sorgen „Die Kärntner aus Maria Wörth“ sowie die Alphornbläser Alpe Adria. Ab 17 Uhr zeigen die Schloßteufel Reifnitz–Maria Wörth regionales Winterbrauchtum.

©TI Maria Wörth Am Samstag wird der Romantische Kirchenadvent in Maria Wörth eingeläutet.

Kinderprogramm

Für junge Gäste gibt es an allen Markttagen um 14 und 16 Uhr geführte Alpakawanderungen mit Isabella Schuschu. Die Teilnahme kostet zehn Euro pro Tier und Tour, Anmeldungen laufen unter +43 660 1718511. Sonntags vom 22. November bis 13. Dezember begleitet Eisprinzessin Luna mit ihrem Gefährten Olli ab 15 Uhr Kinder mit Liedern, Geschichten, Wunschbaum und Wunschglocke über das Gelände. Zudem lockt die Leopold-Schmatzefax-Schnitzeljagd mit einer Rätselkarte und einer süßen Belohnung am Vereinsstand, solange der Vorrat reicht.

Musikalische Höhepunkte

Kirchenführungen in der Winterkirche finden an den Markttagen mit Astrid Legner von 15 bis 15.30 Uhr statt, gefolgt von musikalischen Adventandachten mit Margot Loibnegger bis 16 Uhr. Am 5. Dezember um 16 Uhr gestalten Nicki und Tina Freiberger das Konzert „Winterzauber & Herzensklänge – Stille Nacht, das ewige Lied“ in der Wallfahrtskirche (Karten unter mariawoerthinfo@ktn.gde.at). Den Abschluss bildet am 23. Dezember um 19 Uhr das Konzert „Einstimmung auf den Heiligen Abend“ mit den Kärntnern aus Maria Wörth gegen freiwillige Spende. Durch die Wörthersee-Fähre sowie Busshuttles nach Velden und zum Pyramidenkogel lässt sich der Besuch mit den Märkten in Velden, Pörtschach, Klagenfurt und am Pyramidenkogel verbinden.

Öffnungszeiten Samstag: 12 bis 19 Uhr

Sonntag: 12 bis 18 Uhr

Montag, 7. Dezember: 15 bis 19 Uhr

Dienstag, 8. Dezember: 12 bis 19 Uhr