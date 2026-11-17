Die Stadt Klagenfurt beteiligt sich auch heuer wieder an den Kosten für verlängerte Öffnungszeiten in der Wohnungslosentagesstätte „Eggerheim“. So soll hilfsbedürftigen Menschen ein lückenloser Schutz vor der Kälte geboten werden.

Immer mehr Menschen in Kärnten benötigen einen geschützten Platz zum Schlafen. Zwischen 1. Jänner und 30. September 2026 registrierte die Notschlafstelle (NOST) der Caritas exakt 4.627 Nächtigungen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres lagen die Zahlen noch bei 4.145 – ein Plus von 11,6 Prozent. Ebenso hoch bleibt die Nachfrage nach Verpflegung: Bis Ende September verteilte die Hilfsorganisation im Klagenfurter Eggerheim 10.963 warme Mahlzeiten an Bedürftige.

Beschluss im Klagenfurter Stadtsenat

Um Betroffenen in der kalten Jahreszeit von November bis März besser zu helfen, finanzieren Stadt und Land auch heuer die Ausweitung der Betriebszeiten. Den entsprechenden Förderantrag von Bürgermeister Christian Scheider (FSP) hat der Stadtsenat am Dienstag, dem 17. November 2026 abgesegnet. Durch die verlängerten Öffnungszeiten von Montag bis Sonntag werden Tagesstätte und NOST aufeinander abgestimmt. Das ermöglicht eine lückenlose Betreuung auch an Wochenenden und verhindert, dass Obdachlose bei Schnee, Regen und Minusgraden auf öffentlichen Plätzen ausharren müssen. Regulär öffnet das Eggerheim im April und Oktober wochentags von 8 bis 16 Uhr, von Mai bis September bis 14.30 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 12.30 Uhr.

Es fehlt an Personal

Bei der Caritas blickt man dennoch besorgt auf die kommenden Monate. „Die steigenden Nächtigungszahlen zeigen, wie dringend unsere Hilfe gebraucht wird“, erklärt Katrin Starc, Fachbereichsleiterin der Wohnungslosenhilfe. Für eine verlässliche Unterstützung brauche es neben Betten vor allem genug finanziertes Personal: „Denn ein sicherer Schlafplatz allein ist noch keine nachhaltige Hilfe. Menschen brauchen Mitarbeiter*innen, die sie willkommen heißen, ihnen zuhören und gemeinsam mit ihnen nach neuen Perspektiven suchen.“