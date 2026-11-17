Am Samstag, dem 21. November 2026, lädt das Jugendkulturzentrum [kwadra:t] in Klagenfurt unter dem Titel „Awakening Klagenfurt“ zu einem Live-Konzertabend ein. Einlass ist ab 19 Uhr, das Programm beginnt um 20 Uhr und dauert bis Mitternacht. Insgesamt stehen vier heimische Metal-Formationen auf der Bühne.

Vier Bands sorgen für Live-Programm

Das Line-up des Abends setzt sich aus Gruppen aus ganz Österreich zusammen, darunter Kärnten und der Steiermark: Mit dabei sind die Death-Metal-Formationen Erebos, Fallen Utopia aus Klagenfurt/St. Veit und Necrosophy aus Graz sowie die Gothic-Metal-Band A Fonds Perdu aus Feldkirchen. Das Jugendkulturzentrum [kwadra:t], das für seine Soundqualität und seine Bühne für Live-Musik bekannt ist, bietet den Besuchern dabei die Gelegenheit, die Bands in einer intimen und lebendigen Atmosphäre zu erleben.

Ticketinfos

Tickets für den Konzertabend am 21. November sind im Vorverkauf um zwölf Euro und an der Abendkasse um 15 Euro erhältlich. Weitere Informationen gibt es direkt beim Jugendkulturzentrum unter der Telefonnummer 0677 64406568 oder per E-Mail an jugend@kwadrat.cc.