Gestern Abend trudelten mehrere Nachrichten von 5-Minuten-Lesern in der Redaktion ein. "Warum kreist der Polizeihubschrauber über Klagenfurt?"

Gestern kam es zu einer Suchaktion in Klagenfurt - der Polizeihubschrauber zog seine Kreise.

Gestern kam es zu einer Suchaktion in Klagenfurt - der Polizeihubschrauber zog seine Kreise.

In der Nacht sorgte ein kreisender Polizeihubschrauber über dem Klagenfurter Stadtgebiet für Aufsehen bei vielen Bewohnern. Auf Nachfrage von 5 Minuten bei der Landespolizeidirektion Kärnten ist nun der Grund bekannt.

Suchaktion

„Warum kreist der Hubschrauber über Klagenfurt“, „was ist da in Klagenfurt los“ – fragten sich viele Klagenfurter gestern Abend, die den Flugbetrieb bemerkten. Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Kärnten gegenüber 5 Minuten bekannt gibt, handelte es sich bei dem Einsatz um eine Suchaktion nach einer abgängigen Frau. Rund eine Stunde lang war der Polizeihubschrauber im Stadtgebiet im Einsatz.

Genauere Details noch nicht bekannt

Ob die abgängige Frau im Zuge des Einsatzes gefunden werden konnte, ist aktuell nicht bekannt, heißt es von der Polizei. Weitere Details zum Vorfall liegen derzeit noch nicht vor und folgen.