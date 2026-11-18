Die Volksschule 8 Dr. Karl Renner Schule in der Ebentaler Straße feierte gestern ihren 75. Geburtstag – und startet im aktuellen Schuljahr gleich mit einer großen Neuerung für die Kinder durch.

Neues Expertenteam unterstützt Kinder im Schulalltag

Die VS 8 in Klagenfurt blickt auf eine lange Geschichte zurück und setzt heute als multikulturelle, öffentliche Bildungseinrichtung auf ein modernes Ganztageskonzept. Passend zum 75-jährigen Bestehen gibt es in diesem Schuljahr eine wesentliche Neuerung: Ein multiprofessionelles Team begleitet die Mädchen und Buben ab sofort bestmöglich durch den Alltag. Dazu gehören eine Schulsozialarbeiterin, eine Sozialpädagogin, eine Therapeutin, eine Lerntrainerin sowie eine Theaterpädagogin, heißt es in einer Aussendung der StadtKommunikation.

Vom Umweltpreis bis zur Ersten Hilfe: Zahlreiche Auszeichnungen

In den vergangenen Jahren setzte die Schule zahlreiche Schwerpunkte und Projekte um. So trägt die VS 8 das Bewegungssiegel, darf sich Ökologieschule nennen und führt das Gütesiegel der Klagenfurter Wasserschule. Zudem unterrichtet sie die Kinder im Rahmen des jährlichen Projekts „Herzenssache“ in Erster Hilfe und gilt als „Education Expert School“ für digitale Grundkenntnisse. Im vergangenen Jahr räumte die Einrichtung außerdem den Klagenfurter Umweltpreis ab.

Große Jubiläumsfeier: „75 Jahre Miteinander“

All diese Erfolge, die Schulgeschichte sowie aktuelle Themen präsentierte die Schulgemeinschaft gestern bei einer großen Feier in der Sporthalle St. Peter. Unter dem Motto „75 Jahre Bildung – 75 Jahre Miteinander“ feierten zahlreiche Ehrengäste gemeinsam mit Direktorin Dr. Angela Hensel,dem gesamten Lehrerteam und den Schülerinnen und Schülern. Auch Bildungsreferent Vizebürgermeister Ronald Rabitsch gratulierte vor Ort: „Die Jubiläumsfeier zeigt, wie stark die VS 8 Dr. Karl Renner Schule in unserem Stadtteil verwurzelt ist. Hier werden Kindern nicht nur Wissen und Fähigkeiten vermittelt, sondern auch Werte wie Respekt,Zusammenhalt und Verantwortung.“ Er bedankte sich bei allen Pädagoginnen, Mitarbeitern und Eltern für ihren Einsatz und betonte, wie wichtig weitere Investitionen in beste Rahmenbedingungen für Bildung und Betreuung seien.