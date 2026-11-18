Die Vorgeschichte: Seit 1. November ist die Jagd auf weibliche Fischotter, die zu dieser Zeit auch Kinder haben können, in Kärnten eröffnet. Der Fischotter in Europa hat keine fixe Paarungszeit, viele weibliche Fischotter sind also im Winter entweder schwanger oder versorgen ihren Nachwuchs, der über ein Jahr lang von ihnen abhängig ist.

Kritik vom VGT

„Die von Landesrat Martin Gruber zu verantwortende Verordnung, der sich seit Jahren dadurch auszeichnet, ständig europaweit geschützte Tiere der Tötung durch die Jägerschaft auszuliefern, widerspricht damit grundlegenden Prinzipien der weidgerechten Jagd“, kritisiert eine Sprecherin des VGT. Daher versammelten sich am Mittwoch zwischen zehn und zwölf Uhr die Initiatoren um wenigstens einem mit dem Jagdreferenten L.H. Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) ins Gespräch zu kommen. „Wir haben Martin Gruber sogar mehrmals mit Lautsprecher ersucht, zu uns herauszukommen. Er hat uns leider vor der Türe dumm sterben lassen“, so Christina Stark.

Erneute Demonstration am 28. November angekündigt

„Das Schicksal der Fischottern die in den Conibearfallen oft elendig zugrunde gehen scheint ihn nicht zu berühren“, bedauert auch VGT-Chef Martin Balluch. Und: „Wer den Mut hat geschützte Tiere töten zu lassen sollte auch den Mut haben, sich einer Diskussion zu stellen.“ Dafür gab es zahlreiche positive Reaktionen von Passanten die den Tierschützern für ihren Einsatz dankten. Einige haben uns nur stumm die Hand gedrückt, hatten sogar Tränen in den Augen“, so Christina Stark vom VGT Kärnten. Für 28. November wird wieder vor der Landesregierung demonstriert, wurde gleich angekündigt. Dann geht es um die Abschüsse von bislang 45 Wölfen und die Hoffnung, Martin Gruber endlich auch zu begegnen.