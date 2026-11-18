Schlitten war gestern, heuer hebt der Nikolaus wieder ab. Am Freitag, dem 4. Dezember, sorgt er für strahlende Kinderaugen in Klagenfurt. Statt durch den Schnee stapft er nämlich direkt aus dem Flugzeug auf das Rollfeld des Flughafens Klagenfurt. Für die himmlische Anreise durch die Lüfte sorgt der Motorfliegerclub Kärnten. Und natürlich kommt der Nikolaus nicht alleine nach Kärnten: Begleitet wird er bei seinem großen Auftritt von den Hunnenbrunner Burgteufeln.

Wann kommt der Nikolo an?

Los geht das vorweihnachtliche Abenteuer für die Familien am 4. Dezember bereits um 16.30 Uhr am Treffpunkt. Eine Stunde später, pünktlich um 17.30 Uhr, setzt dann der Flieger mit dem hohen Besuch in Klagenfurt auf. Nach der Landung nimmt sich der Nikolaus ausgiebig Zeit für die kleinen Gäste: Er liest aus seinem goldenen Buch vor und hat für jedes Kind ein prall gefülltes Nikolosackerl dabei. Eine Anmeldung ist per E-Mail mit Angabe der Namen der Kinder an info@klu-airport.at ist erforderlich.