Über eine Internetsuchmaschine geriet die 47-Jährige an vermeintliche Krypto-Experten. Als sie sich ihre angeblichen Gewinne auszahlen lassen wollte, schnappte die Falle zu.

Was als vielversprechende Geldanlage begann, endete für eine 47-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit einem finanziellen Verlust: Bereits Ende Juli 2026 war sie über eine bekannte Internetsuchmaschine auf eine Website gestoßen, auf der Investitionen in Kryptowährungen angeboten wurden. Nachdem die Kärntnerin dort ein Kundenkonto erstellt hatte, meldete sich eine bislang unbekannte Person bei ihr. Diese bot ihr vermeintliche Unterstützung bei der Einrichtung und Vervollständigung ihres Benutzerprofils an.

Bei der Auszahlung schnappte die Betrugsfalle zu

In weiterer Folge wurde die 47-Jährige dazu veranlasst, mehrere Geldbeträge auf unterschiedliche Bankkonten innerhalb Europas zu überweisen. Doch als sich die Frau ihre vermeintlich erzielten Gewinne schließlich auszahlen lassen wollte, folgte die böse Überraschung: Unter einem Vorwand wurde sie zur Überweisung weiterer Geldbeträge aufgefordert und dadurch erneut getäuscht. Durch die Betrugsmasche entstand der Frau ein finanzieller Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.