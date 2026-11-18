Ein Ehepaar aus dem Bezirk Klagenfurt-Land kam mit seinem Auto am Autobahnzubringer von der Straße ab, touchierte eine Straßenlaterne und blieb auf der Leitschiene hängen.

Wie eine Leserin berichtet, rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Unfall am Autobahnzubringer aus.

Wie eine Leserin berichtet, rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Unfall am Autobahnzubringer aus.

Wie eine Leserin gegenüber 5 Minuten berichtet, standen beim Autobahnzubringer in Klagenfurt stadteinwärts Feuerwehr und Polizei gegen 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Einsatz. Wie der ORF berichtet, war ein Ehepaar aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit dem Auto von der Straße abgekommen.

Totalschaden am Auto

Der Wagen touchierte in weiterer Folge eine Straßenlaterne und kam schließlich auf der Leitschiene zum Stehen. Während an dem Fahrzeug, laut dem ORF, ein Totalschaden entstand, hatten die beiden Insassen großes Glück im Unglück: Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.