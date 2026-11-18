In der heutigen Klubsitzung der Freien Sozialen Bürgerpartei (FSP) fiel die Entscheidung einstimmig auf Gemeinderat Dieter Schmied, der ab sofort die Führung des Gemeinderatsklubs der Bürgermeisterpartei übernimmt. Mit Schmied übernimmt ein langjähriges Mitglied des Gemeinderats die neue Aufgabe, das aufgrund seiner bisherigen Arbeit im Gremium über entsprechende Erfahrung verfügt, so in einer aktuellen Aussendung.

Lob von Bürgermeister Scheider und Vizebürgermeister Jonke

Bürgermeister Christian Scheider zeigt sich über die Entscheidung erfreut: „Ich freue mich sehr, dass mit Dieter Schmied ein so engagierter Mandatar zum neuen Klubobmann unserer Fraktion gewählt wurde. Dieter Schmied ist einer der bekanntesten Gemeinderäte in der Landeshauptstadt und genießt weit über alle Parteigrenzen hinweg große Wertschätzung.“ Auch Vizebürgermeister Patrick Jonke gratuliert zur neuen Funktion und hebt dabei insbesondere Schmieds Engagement für das Vereinswesen hervor: „Dieter Schmied leistet Großartiges für die Klagenfurter Sportvereine und ist immer ganz nah bei den Menschen. Ich freue mich ganz besonders darauf, gemeinsam mit ihm in die kommenden Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen zu gehen.“

Schmied blickt motiviert auf die neue Aufgabe

Der frisch gewählte Klubobmann selbst zeigt sich für die kommenden Aufgaben motiviert: „Ich bedanke mich für das große Vertrauen und freue mich sehr auf diese neue Herausforderung. Mein klares Ziel ist es, mich mit voller Kraft sowohl im Sinne unserer Fraktion als auch zum Wohle aller Klagenfurterinnen und Klagenfurter einzusetzen“, betont Dieter Schmied abschließend.