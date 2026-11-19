Mit einer bestimmten Masche ging das Geld plötzlich auf ein anderes Bankkonto.

Mit einer bestimmten Masche ging das Geld plötzlich auf ein anderes Bankkonto.

Zwischen März und November 2026 überwies das Unternehmen insgesamt elf Mal Geld auf zwei unbekannte Bankkonten. Dabei handelte es sich um mehrere hunderttausend Euro.

Manipulierte E-Mail-Adresse des chinesischen Lieferanten

Die bisher unbekannten Täter dürften die E-Mail-Adresse des chinesischen Lieferanten manipuliert und dem Unternehmen unter einer falschen Adresse eine neue Bankverbindung mitgeteilt haben, heißt es von der Polizei. Das Unternehmen überwies daraufhin das Geld auf die falschen Konten.

Pünktliche Lieferungen: Betrug blieb lange unentdeckt

Da die bestellten Waren weiterhin vollständig und pünktlich geliefert wurden, fiel der Betrug zunächst nicht auf. Erst im November meldete sich der chinesische Lieferant, da seit März keine Zahlungen mehr bei ihm eingegangen waren.Dadurch wurde der Betrug entdeckt.