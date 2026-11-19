Hunderttausende Euro weg: Darum fiel der Betrug eines Fake-Lieferanten nicht auf
Am 18. November erstattete der Finanzmanager eines Industrieunternehmens im Bezirk Klagenfurt-Land Anzeige wegen Betrugs.
Zwischen März und November 2026 überwies das Unternehmen insgesamt elf Mal Geld auf zwei unbekannte Bankkonten. Dabei handelte es sich um mehrere hunderttausend Euro.
Manipulierte E-Mail-Adresse des chinesischen Lieferanten
Die bisher unbekannten Täter dürften die E-Mail-Adresse des chinesischen Lieferanten manipuliert und dem Unternehmen unter einer falschen Adresse eine neue Bankverbindung mitgeteilt haben, heißt es von der Polizei. Das Unternehmen überwies daraufhin das Geld auf die falschen Konten.
Pünktliche Lieferungen: Betrug blieb lange unentdeckt
Da die bestellten Waren weiterhin vollständig und pünktlich geliefert wurden, fiel der Betrug zunächst nicht auf. Erst im November meldete sich der chinesische Lieferant, da seit März keine Zahlungen mehr bei ihm eingegangen waren.Dadurch wurde der Betrug entdeckt.