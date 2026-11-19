Beim Pressegespräch am Mittwoch ist ein langfristiger Fahrplan mit klar definierten Zielen und Maßnahmen präsentiert worden, um die Landeshauptstadt als Wirtschaftsstandort zu stärken.

Mittwochnachmittag lud Wirtschaftsstadtrat Julian Geier gemeinsam mit Franz Ahm, Bezirksstellenobmann der Wirtschaftskammer Klagenfurt und Wirtschaftskoordinator Andreas Fritz ins Rathaus, um das neue Wirtschaftsleitbild der Landeshauptstadt zu präsentieren.

Mittwochnachmittag lud Wirtschaftsstadtrat Julian Geier gemeinsam mit Franz Ahm, Bezirksstellenobmann der Wirtschaftskammer Klagenfurt und Wirtschaftskoordinator Andreas Fritz ins Rathaus, um das neue Wirtschaftsleitbild der Landeshauptstadt zu präsentieren.

Mit der Wirtschaftsstrategie 2035+ stellt Klagenfurt die Weichen für seine wirtschaftliche Zukunft, teilt die Stadt Klagenfurt in einer Aussendung mit. Mit dem Strategiepapier liege nun ein langfristiger Fahrplan vor, der die Wettbewerbsfähigkeit der Landeshauptstadt stärken, Unternehmern neue Perspektiven eröffnen und Klagenfurt als attraktiven Wirtschafts-, Arbeits- und Lebensraum weiterentwickeln soll. Klagenfurt besitze als Landeshauptstadt sowie Arbeitsplatz-, Verwaltungs- und Bildungszentrum eine über die Stadtgrenzen hinausreichende Bedeutung.

Strategie neu erarbeitet

Um diese Position langfristig abzusichern und weiter auszubauen, wurde die wirtschaftsstrategische Ausrichtung der Stadt grundlegend neu erarbeitet, wird betont. In die Entwicklung der Strategie flossen neben den Beiträgen zahlreicher Stakeholder auch Ideen und Anregungen aus mehreren Workshops ein. Nach dem bereits erfolgten Beschluss im Stadtsenat, gehe es nun darum, die erarbeiteten Maßnahmen in die Umsetzungs- und Implementierungsphase zu bringen, heißt es.

Geier: „Bestmögliche Rahmenbedingungen“ schaffen

„Mein Ziel ist, dass sich Klagenfurt in den kommenden Jahren zu einer der unternehmensfreundlichsten Städte in Österreich entwickelt. Unternehmen, die hier investieren, Arbeitsplätze schaffen und wirtschaftliche Verantwortung übernehmen, müssen bestmögliche Rahmenbedingungen vorfinden. Mit der Wirtschaftsstrategie Klagenfurt 2035+ haben wir eine solide Grundlage geschaffen. Jetzt geht es darum, diesen Fahrplan in die Umsetzung zu bringen,“ so Wirtschaftsreferent Stadtrat Julian Geier.

Vom Lakeside Park bis zur Innenstadt: Standort als Ganzes denken

Essentiell bei der Erarbeitung der Wirtschaftsstrategie war der Ansatz, den Wirtschaftsstandort als Ganzes zu denken, denn Klagenfurt sei mehr als seine Innenstadt, heißt es in der Aussendung. Die unterschiedlichen Wirtschaftsquartiere – vom Lakeside Park über die Industrie- und Gewerbestandorte bis hin zum Bahnhofsumfeld – müssen entsprechend ihren Stärken gezielt weiterentwickelt werden. Auch die Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden soll künftig intensiviert werden.

Ahm: „Endlich ins Tun kommen“

Dass es nun auch auf die Umsetzung ankommt, unterstrich auch Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Franz Ahm: „Wir haben in Klagenfurt schon viele gute Konzepte und Strategiepapiere gesehen. Viele Forderungen der Wirtschaftskammer sind seit Jahren bekannt und finden sich nun auch in dieser Strategie wieder. Jetzt geht es darum, endlich ins Tun zu kommen. Denn für unsere Betriebe zählt nicht, was auf dem Papier steht, sondern welche konkreten Verbesserungen tatsächlich umgesetzt werden.“