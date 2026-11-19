Auf den Strafantrag hin den die Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegen die STW-Vorstände eingebracht hat, wurde eine Sondersitzung des Stadtsenates einberufen. Ihnen wurde das Vertrauen entzogen.

In einer Sondersitzung des Stadtsenates wurde am heutigen auf gemeinsamen Antrag von Eigentümervertreter Bürgermeister Christian Scheider und Beteiligungsreferentin Stadträtin Constance Mochar den beiden Vorständen der Stadtwerke Klagenfurt AG, Erwin Smole und Harald Tschurnig, das Misstrauen ausgesprochen sowie die unverzügliche Einleitung ihrer Abberufung eingeleitet. Das teilte die Stadt in einer Aussendung mit. Vertreter aller im Gemeinderat vertretenen Parteien haben an der Sitzung teilgenommen und waren sich in der Entscheidung einig, heißt es weiter.

Strafantrag gegen STW-Vorstände

Als Hintergrund wird ein „massiver Vertrauensverlust gegenüber der Landeshaupt­stadt Klagenfurt am Wörthersee als Eigentümerin“ genannt. Gründe sind der Strafantrag gegen die STW-Vorstände sowie der Antrag auf Verhängung einer Verbandsgeldbuße gegen die Energie Klagenfurt GmbH seitens der Staatsanwaltschaft. Zudem stehe ein etwaiger Reputations- und Vermögensschaden für die Stadtwerke Klagenfurt AG und in weiterer Folge für die Stadt Klagenfurt im Raum, während gleichzeitig Glaubwürdigkeit und Handlungsfähigkeit der aktuellen Unternehmensführung gefährdet sind, wird mitgeteilt.

Scheider: „Rote Linie mehr als überschritten“

„Für mich als Eigentümervertreter und Bürgermeister wurde hier die rote Linie mehr als überschritten. Eine integre und transparente Unternehmensführung ist unter diesen Umständen nicht mehr gewährleistet. Deshalb habe ich gemeinsam mit der Beteiligungsreferentin diesen Antrag eingebracht, um drohenden Schaden abzuwenden. Die Stadtwerke Klagenfurt und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten tagtäglich hervorragende Arbeit“, so Bürgermeister Scheider.

Außerordentliche Hauptversammlung einberufen

Gemäß § 75 Abs. 4 AktG wurden nun umgehend die aktienrechtlichen Schritte eingeleitet, so vonseiten der Stadt weiter. Bürgermeister Scheider und Stadträtin Mochar berufen noch heute eine außerordentliche Hauptversammlung für den formalen Vertrauensentzug ein. Gleichzeitig informiert Bürgermeister Scheider den Aufsichtsrats­vorsitzenden, damit der Aufsichtsrat unverzüglich seinen Verpflichtungen nachkommen könne. „Ein für die Stadt und die Bevölkerung wichtiges Versorgungsunternehmen wie die Stadtwerke AG muss jederzeit voll handlungsfähig bleiben. Es darf zu keinen Irritationen für die Bürgerinnen und Bürger kommen“, so Scheider.